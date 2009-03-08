اختلاس چهار میلیارد ریالی کارمند بانک از حساب مشتریان در دلیجان

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت ‌الله آقایی ‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با ارجاع پرونده ‌ای از سوی مقام قضایی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک ‌های دلیجان این موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه این پیگیری یکی از کارمندان بانک که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده و مبالغی را از حساب مشتریان بانک برداشت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی و پلیسی انجام گرفته به اختلاس از حساب مشتریان معترف شده و گفت با جعل امضا و سند سازی اختلاس کرده که در این زمینه پرونده ‌ای تشکیل شده و تحقیقات همچنان از وی ادامه دارد.