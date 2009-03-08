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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۴

اختلاس چهار میلیارد ریالی کارمند بانک از حساب مشتریان در دلیجان

اراک - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: کارمند یکی از بانکهای دلیجان که بیش از چهار میلیارد ریال از حساب مشتریان اختلاس کرده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت ‌الله آقایی ‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با ارجاع پرونده ‌ای از سوی مقام قضایی مبنی بر اختلاس در یکی از بانک ‌های دلیجان این موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه این پیگیری یکی از کارمندان بانک که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده و مبالغی را از حساب مشتریان بانک برداشت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی و پلیسی انجام گرفته به اختلاس از حساب مشتریان معترف شده و گفت با جعل امضا و سند سازی اختلاس کرده که در این زمینه پرونده ‌ای تشکیل شده و تحقیقات همچنان از وی ادامه دارد.

کد مطلب 845941

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