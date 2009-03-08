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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۸

38 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ملکشاهی واگذار شد

38 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ملکشاهی واگذار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: طی مراسمی 38 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد شهرستان ملکشاهی از توابع شهر ایلام واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل کمیته امداد استان ایلام امروز در این آیین گفت: در حال حاضر سه هزار مددجوی کمیته امداد استان ایلام نیازمند به مسکن هستند.

وی بیان داشت: این 38 واحد مسکونی واگذار شده به مددجویان کمیته امداد شهرستان ملکشاهی با اعتبارات لازم ملی و استانی ساخته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر این، 30 واحد مسکونی با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریال به مددجویان شهرستان مرزی مهران واگذار شده است، خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات کمیته امداد استان ایلام برای خدمات مطلوب به مددجویان کم است و حمایت خیرین و مردم ضروری است.

ابراهیمی یادآور شد: هم اکنون 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کد مطلب 845944

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