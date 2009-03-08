38 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ملکشاهی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل کمیته امداد استان ایلام امروز در این آیین گفت: در حال حاضر سه هزار مددجوی کمیته امداد استان ایلام نیازمند به مسکن هستند.

وی بیان داشت: این 38 واحد مسکونی واگذار شده به مددجویان کمیته امداد شهرستان ملکشاهی با اعتبارات لازم ملی و استانی ساخته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر این، 30 واحد مسکونی با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریال به مددجویان شهرستان مرزی مهران واگذار شده است، خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات کمیته امداد استان ایلام برای خدمات مطلوب به مددجویان کم است و حمایت خیرین و مردم ضروری است.

ابراهیمی یادآور شد: هم اکنون 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.