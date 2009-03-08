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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۱

قلعه نویی قبل ازسفربه عربستان:

صدرنشینی ما برای الاتحاد دردسرساز می شود / در اوج آمادگی هستیم

صدرنشینی ما برای الاتحاد دردسرساز می شود / در اوج آمادگی هستیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیمش در اوج آمادگی قرار دارد گفت: ما به عنوان تیم صدرنشین ایران به عربستان می رویم و قطعا این اتفاق برای الاتحاد دردسرساز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از انجام آخرین تمرین استقلال در تهران ضمن بیان این مطلب افزود: در حال حاضر ما صدرنشین لیگ برتر ایران هستیم و این نشان دهنده آن است که تیم استقلال بهترین تیم حال حاضر ایران است و این برای الاتحاد دردسرساز خواهد شد.

وی ادامه داد: الاتحاد می داند که مقابل تیمی قرار خواهد گرفت که با تعصب و جنگندگی خاصی فوتبال بازی می کند و غیرت بازیکنانش زبانزد تمامی تیم های آسیایی است. ما با توجه به زمانی که برای تمرینات قبل از بازی با الاتحاد داشتیم بسیار از این موقعیت استفاده کردیم و تمرینات بسیار منظم و شادابی را انجام دادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد گفت: ما امروز صبح قبل از آخرین تمرین خود تصویرسازی از تیم الاتحاد را برای بازیکنان انجام دادیم و به تک تک بازیکنان گفتیم که هر بازیکن الاتحاد به چه ترتیب در زمین حرکت خواهد کرد و بازیکنان نیز کاملا با حرکات و رفتار بازیکنان الاتحاد آشنایی کامل پیدا کردند و آماده مسابقه با الاتحاد شدند.

امیرقلعه نویی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از بازگشت از عربستان گروه آنالیز خود را آماده آنالیز فیلم بازی های الجزیره خواهیم کرد تا بتوانیم به نقاط قوت و ضعف الجزیره هم پی ببریم و نهایت استفاده را ببریم.

وی در پایان از تمامی طرفداران استقلال حلالیت طلبید و از اینکه باشگاه استقلال نتوانسته است خبرنگاران همیشه حاضر در تمرینات این تیم را به عربستان ببرد عذرخواهی کرد.

کد مطلب 845947

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