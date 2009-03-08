آخرین تمرین استقلال قبل از سفر به عربستان برگزار شد/ جباری غایب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 30/15 دقیقه آغاز شد ابتدا امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و شرایط استقلال در دیدار برابر الاتحاد را تشریح نمود.

پس از صحبت های سرمربی ، آبی پوشان به گرم کردن بدنهای خود پرداختند و سپس به کار با توپ، سانتراز جناحین و بازی درون تیمی پرداختند.

* در حاشیه تمرین امروز تیم استقلال اعلام شد از مجموعه کاروان این تیم چهار نفر به علت صادر نشدن ویزا از سفر به عربستان بازماندند.

* مجتبی جباری با اجازه کادر فنی و به دلیل انجام امور شخصی غایب بود.

* " مالک " مسئول واحد فرهنگی باشگاه استقلال 100 لباس این تیم را به عربستان برد شد تا بین ایرانی هایی که به ورزشگاه می آیند توزیع شود.

کاروان تیم فوتبال استقلال امشب از طریق فرودگاه مهرآباد، تهران را به مقصد عربستان ترک می کند. دیدار این تیم برابر الاتحاد روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود.