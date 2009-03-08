  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

آخرین تمرین استقلال قبل از سفر به عربستان برگزار شد/ جباری غایب بود

آخرین تمرین استقلال قبل از سفر به عربستان برگزار شد/ جباری غایب بود

تیم فوتبال استقلال قبل از سفر به عربستان عصر امروز آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 30/15 دقیقه آغاز شد ابتدا امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و شرایط استقلال در دیدار برابر الاتحاد را تشریح نمود.

پس از صحبت های سرمربی ، آبی پوشان به گرم کردن بدنهای خود پرداختند و سپس به کار با توپ، سانتراز جناحین و بازی درون تیمی پرداختند.

* در حاشیه تمرین امروز تیم استقلال اعلام شد از مجموعه کاروان این تیم چهار نفر به علت صادر نشدن ویزا از سفر به عربستان بازماندند.

* مجتبی جباری با اجازه کادر فنی و به دلیل انجام امور شخصی غایب بود.

* " مالک " مسئول واحد فرهنگی باشگاه استقلال 100 لباس این تیم را به عربستان برد شد تا بین ایرانی هایی که به ورزشگاه می آیند توزیع شود.

کاروان تیم فوتبال استقلال امشب از طریق فرودگاه مهرآباد، تهران را به مقصد عربستان ترک می کند. دیدار این تیم برابر الاتحاد روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برگزار می شود.

کد مطلب 845948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها