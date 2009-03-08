سفر البشیر به ایالت دارفور با استقبال مردمی روبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،عمر البشیر در اولین سفر خود به منطقه دارفور پس از صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری مورد استقبال هزاران نفر از مردم این منطقه قرار گرفت.

مردم منطقه دارفور با در دست داشتن تصاویر البشیر در مسیر حرکت وی از فرودگاه الفاشر مرکز دارفور تا محل سخنرانی از رئیس جمهوری کشورشان استقبال کردند.

هواپیمای حامل عمر البشیر امروز در حالی در شهر فاشر مرکز ایالت دارفور بر زمین نشست که چهار روز از صدور حکم بازداشت علیه وی می گذرد.

شهر فاشر مرکز ایالت دارفور مقر نیروهای اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و نیروهای حافظ صلح و صدها سازمان بین المللی فعال در زمینه کمکهای بشردوستانه است.

این درحالی است که بعد از صدور حکم بازداشت عمر البشیر از سوی دادگاه لاهه مردم سودان با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله خارطوم- پایتخت سودان-مخالفت خود را با این حکم اعلام کردند.