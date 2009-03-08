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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

برق شیراز باز هم مغلوب شد

برق شیراز باز هم مغلوب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال برق شیراز امروز در خانه، مغلوب پیام شد و با این باخت تمام امیدها برای نجات این تیم از خطر سقوط به لیگ دسته یک به ناامیدی نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، تیم برق شیراز امروز در زمین ورزشگاه حافظیه با نتیجه 1 بر 0 بازی را به تیم پیام مشهد واگذار کرد.

در این بازی "دیگوماکسیمو" و محمود مطوری از تیم پیام و "نناد کنیکف" از تیم برق کارت زرد گرفتند و تک گل بازی را نیز ابراهیم شکوری در دقیقه 83 به ثمر رساند ضمن اینکه ستار زارع نیز در نیمه اول نتوانست دروازه برق را از روی نقطه پنالتی باز کند.

این باخت در حالی رقم خورد که تیم برق شیراز در فصل جاری بازیهای لیگ برتر فوتبال چندی پیش سومین سرمربی خود را انتخاب کرد تا شاید با تغییرات در کادر فنی، تیم از خطر سقوط رهایی یابد.

البته تیم برق شیراز حدود چهار بازی دیگر را نیز در پیش رو دارد که پیروزی در تمام آنها برای بقا در لیگ برتر بعید به نظر می رسد.

کد مطلب 845952

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