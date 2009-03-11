۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

زنوزی‌جلالی به مهر خبر داد:

"قاعده بازی" با طرح جلد جدید به چاپ سوم می‌رسد

فیروز زنوزی جلالی از انتشار چاپ سوم رمان "قاعده بازی" با طرح جلدی جدید از سوی انتشارات علم خبر داد.

فیروز زنوزی جلالی نویسنده این رمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: چاپ اول کتاب در ابتدای سال منتشر شد و با توجه قطور بودن رسیدن آن به چاپ پنجم یک ویژگی به حساب می‌آید.

این رمان تاکنون به عنوان برگزیده نخستین دوره جایزده ادبی جلال آل احمد و برگزیده بیست و هفتمین جایزده ادبی کتاب سال و همچنین نامزد جوایز ادبی چون جایزه شهید غنی‌پور شناخته شده است.

چاپ اول "قاعده بازی" در سال 1386 کتاب تهران از سوی انتشارات علم منتشر شد.

زنوزی‌جلالی در ادامه از پایان نگارش کتاب "آسیب‌شناسی ادبیات داستانی معاصر" خبرداد و گفت: این کتاب 300 صفحه‌ است که توسط انتشارات تندیس روانه بازار کتاب می‌شود.

وی تصریح کرد: در این کتاب به بررسی سه دهه ادبیات معاصر ایران ازنظرگاه فنی و محتوایی، وضیت حوزه نشر، آثاری که مجوز چاپ گرفتند و برعکس آثاری که به دلایلی موفق به اخذ مجوزچاپ ارشاد نشده‌اند، دسته‌بندی نویسندگان از نظر فکری، سیاسی و همچنین وضعیت جوایز ادبی پرداخته‌ام.

