شکست استیل آذین در ماراتن پنالتی ها / تراکتور به مرحله بعد صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تهران عصر امروز در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور برابر هم به میدان رفتند که در پایان وقت های قانونی و اضافی دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند اما تیم تراکتورسازی با پیروزی 6 بر 5 در ضربات پنالتی موفق شد در مجموع این دیدار را با پیروزی 8 بر 7 به پایان برساند.

در جریان این دیدار مسعود ابراهیم زاده(50) و امیر محبی(67- پنالتی) برای تراکتورسازی گل زدند و ابوالقاسم پوراسدالله(15) و علی میرشفیعیان(40) گل های استیل آذین را به ثمر رساندند.

در ضربات پنالتی هم رفیعی، ترشیز، محبی، اکرامی، کیانی و ازودو از تیم تراکتورسازی توپ های خود را به گل تبدیل کردند و میرشفیعیان و داسیلوا پنالتی های خود را از دست دادند. ضمن اینکه در تیم استیل آذین ایزدی، آذری، ویلیام، عاقلی و همرادی در نواختن ضربات پنالتی موفق ظاهر شدند و راپیته، خدادادی و آلونوسو توپ های خود را از دست دادند.