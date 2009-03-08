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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

مسابقات جام حذفی/

شکست استیل آذین در ماراتن پنالتی ها / تراکتور به مرحله بعد صعود کرد

شکست استیل آذین در ماراتن پنالتی ها / تراکتور به مرحله بعد صعود کرد

تیم فوتبال تراکتورسازی با پیروزی برابر استیل آذین در ضربات پنالتی به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تهران عصر امروز در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور برابر هم به میدان رفتند که در پایان وقت های قانونی و اضافی دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند اما تیم تراکتورسازی با پیروزی 6 بر 5 در ضربات پنالتی موفق شد در مجموع این دیدار را با پیروزی 8 بر 7 به پایان برساند.

در جریان این دیدار مسعود ابراهیم زاده(50) و امیر محبی(67- پنالتی) برای تراکتورسازی گل زدند و ابوالقاسم پوراسدالله(15) و علی میرشفیعیان(40) گل های استیل آذین را به ثمر رساندند.

در ضربات پنالتی هم رفیعی، ترشیز، محبی، اکرامی، کیانی و ازودو از تیم تراکتورسازی توپ های خود را به گل تبدیل کردند و میرشفیعیان و داسیلوا پنالتی های خود را از دست دادند. ضمن اینکه در تیم استیل آذین ایزدی، آذری، ویلیام، عاقلی و همرادی در نواختن ضربات پنالتی موفق ظاهر شدند و راپیته، خدادادی و آلونوسو توپ های خود را از دست دادند.

کد مطلب 845958

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