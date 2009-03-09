هزینه 4 هزار میلیاردی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی شهرداری تهران با بیان مطلب فوق افزود: طی نامه ای که شهردار تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده آثار مستقیم و غیر مستقیم لایحه هدفمند کردن یارانه ها ارائه شده که در آن آثار مستقیم این لایحه در شهرداری تهران 300 میلیارد و آثار غیر مستقیم لایحه 3 هزار و 600 میلیارد تومان است. این آثار غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت مصالح ساختمانی برای پروژه ها به سبب حذف یارانه حامل های انرژی ایجاد می شود.

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در ادامه به تورم صد در صدی در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: با توجه به این تورم هزینه های خدماتی که از مردم اخذ می شود نیز حدود 2 برابر افزایش می یابد.

معاون شهردار تهران افزود: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شود شهرداریها 3 راه پیش روی دارند یا دولت 8 هزار میلیارد را به شهرداریهای کشور می پردازد یا شهرداریها اقدامات عمرانی خود را متوقف می کنند و راه آخر اینکه آنها تعرفه های خود را بالا برده و این هزینه ها را از مردم دریافت می کنند.

به گفته وی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در همه نهادهای خدماتی اثر مستقیم و غیر مستقیم خود را گذاشته و موجب افزایش بهای خدمات می شود. این افزایش قیمت را باید مردم متقبل شده و در نتیجه آن فشار اصلی به مردم وارد می شود.

اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شود شهرداریها 3 راه پیش روی دارند یا دولت 8 هزار میلیارد را به شهرداریهای کشور می پردازد؛ شهرداریها اقدامات عمرانی خود را متوقف می کنند و راه آخر اینکه آنها تعرفه های خود را بالا برده و هزینه ها را از مردم دریافت می کنند معاون شهردار تهران

معاون هماهنگی شهرداری تهران ادامه داد: 20 هزار میلیارد تومان بودجه ای که دولت برای بخش هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته تنها هزینه های مستقیم را پوشش می دهد و هزینه های غیر مستقیمی را که این طرح در جامعه می گذارد در نظر نگرفته است. واعظ مهدوی در ادامه به طرح جامع شهر تهران اشاره کرد و گفت: طرح جامع شهر تهران یک برنامه بیست ساله است که در قالب 4 برنامه 5 ساله عملیاتی شده است لایحه برنامه 5 ساله اول که از سال 88 تا 92 را شامل می شود به شورای شهر ارسال شده و اکثر مواد آن به تصویب رسیده است. این طرح شامل 4 قسمت زیرساختها، اوج، تثبیت و دستیابی به اهداف می شود.

وی درباره بودجه سال 88 نیز گفت: بودجه سال 88 تهران بر اساس برنامه 5 ساله تنظیم شده و شامل دو بخش طرحهای موضعی و موضوعی است. در این بودجه هزار و دویست و چهل میلیارد به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص یافته که از این مقدار 800 میلیارد مختص مترو و توسعه خطوط مترویی است. اگر دولت در توسعه خطوط مترو کمک کند در سال 88، 40 کیلومتر مترو می سازیم. اما اگر کمک های دولت محقق نشود این رقم به 20 کیلومتر تقلیل می یابد.

واعظ مهدوی در ادامه اعتبارات عمرانی شهر تهران اشاره کرد و گفت: از بودجه سال 88 بیش از 80 درصد مستقیم یا غیر مستقیم به پروژه های عمرانی مربوط می شود که شامل بودجه های نقدی و غیر نقدی است و تنها 18 درصد مربوط به هزینه های اداری شامل حقوق کارمندان و کارهای خدماتی درون سازمانی است.

معاون شهردار تهران به 3 هزار و 200 هکتار بافتهای فرسوده موجود در شهر تهران اشاره کرد و بیان داشت: بافتهای فرسوده تهران در حال حاضر 3 ویژگی ریزدانگی، فرسودگی و عدم دسترسی را دارند. اگر هر سال 320 هکتار از بافتهای فرسوده را نوسازی کنیم حدود 10 سال زمان می برد تا کل بافتهای شهر تهران نوسازی شود. در حال حاضر شهرداری تهران هزار و 600 میلیارد تومان بودجه دولت را که برای بافتهای فرسوده در نظر گرفته به شدت پیگیر است.همچنین سال 88، 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین شهرداری فروخته خواهد شد در نتیجه این بودجه ها می توان امیدوار بود که سالانه 320 هکتار بافت فرسوده نوسازی شود.