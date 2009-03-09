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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

تقویم گویای سال جدید در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

برای اولین بار در کشور تقویم سال جدید توسط بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به شکل گویا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تقویم در شماره 34 ماهنامه شقایق به صورت رایگان در اختیار اعضای نابینای کتابخانه که مشترک این ماهنامه هستند، قرار داده شد.

این تقویم در سالهای گذشته به خط بریل در اختیار افراد نابینای کتابخانه قرار گرفته بود. استفاده از این تقویم برای کلیه نابینایان امکانپذیر و دریافت آن از کتابخانه رایگان است.

از طرفی کتابخانه درصدد است تا امکان گذاشتن فایل مربوط به این تقویم را در وب سایت خود فراهم آورد تا افراد بتوانند به راحتی از طریق اینترنت فایل مربوطه را دانلود کرده و استفاده کنند.

کد مطلب 845965

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