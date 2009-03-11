مجموعه شعر "در با بی تو" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر مشتمل بر 40 شعر سپید از کاشفی است که با بهره‌گیری از زبان و فرهنگ مردم در فضای معاصر به رشته تحریر درآمده است.

از دیگر ویژگیهای این مجموعه شعرمی‌توان به نگاه دینی این اشعار اشاره کرد. کاشفی در جایجای این اشعار آیات قرآنی، اصطلاحات و تمثیل‌های مذهبی را به کاربرده است.

شعرها حال و هوای عاشقانه، عرفانی و درعین حال شخصی دارند که همین ویژگی سبب می‌شود تا مخاطب بیشتر با کارها ارتباط برقرار کند.

"سروده‌های پس از مرگ" اولین مجموعه شعر این شاعر است که چندی پیش توسط نشر حوا منتشر شد.

تا کنون 42 عنوان کتاب از سید علی کاشفی خوانساری منتشر شده است که اغلب آنها در حوزه ادبیات کودک و نقد ادبی قرار دارند.

مجموعه شعر "در با بی تو" با شمارگان 1000 نسخه در 44 صفحه توسط نشر حوا روانه بازار شده است.