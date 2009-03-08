نگرانی عمیق ایران از افزایش خشونت در فرانسه/ نقض حقوق بشر محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این خصوص افزود: اتخاذ رویکردهای خشونت آمیزی که منجر به مرگ ژاگ بینو وروا یکی از فعالین حقوق بشر در منطقه گوادولوپ شد، در شرایطی که تنها جرمش مشارکت در تظاهرات بوده را، اقدامی خشونت گرایانه و ناقض ارزش های حقوق بشر قلمداد و آن را محکوم می نماییم.