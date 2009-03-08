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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۴۰

از سوی قشقاوی اعلام شد:

نگرانی عمیق ایران از افزایش خشونت در فرانسه/ نقض حقوق بشر محکوم است

نگرانی عمیق ایران از افزایش خشونت در فرانسه/ نقض حقوق بشر محکوم است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به کشته شدن یک تظاهر کننده در فرانسه گفت: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش روند خشونت نیروهای ژاندارمری فرانسه در سرکوب تظاهرات سرزمین های ماورا بحار این کشور اعلام می داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این خصوص افزود: اتخاذ رویکردهای خشونت آمیزی که منجر به مرگ ژاگ بینو وروا یکی از فعالین حقوق بشر در منطقه گوادولوپ شد، در شرایطی که تنها جرمش مشارکت در تظاهرات بوده را، اقدامی خشونت گرایانه و ناقض ارزش های حقوق بشر قلمداد و آن را محکوم می نماییم.

کد مطلب 845973

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