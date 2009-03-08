به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رسول کربکندی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل پیام در نشستی خبری افزود: بازیکنان تیم کوچکترین توجهی به صحبتهای من نمی کنند و من با این همه سابقه کاری تاکنون ندیده بودم که بازیکنی این رفتار را با مربی خود داشته باشد.

برق دچار توهمات شده است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تیم برق دچار توهمات و خرافات شده است، افزود: بازیکنان برق مدام از طلسم شدن تیم توسط جادوگر صحبت می کنند و عقیده دارند با طلسم جادوگر تیم دچار این وضعیت شده است و کارهایی که برای روحیه این آنها تاکنون انجام داده ام نیز در تغییر اینگونه عقاید آنها تاثیری نداشته است.

سرمربی تیم برق شیراز بیان کرد: بازیکنان برق هنگام تمرینات مدام می گویند که خسته هستند و امروز نیز در حد یک تیم محله ای بازی می کردند.

بازیکنان برق از اصول اولیه نیز عاجز هستند

کربکندی با بیان اینکه بازیکنان تیم برق حتی از اجرای اصول اولیه فوتبال نیز عاجز هستند، بیان کرد: با چنین روحیه و وضعیتی اگر بزرگترین بازیکنان را نیز به تیم تزریق کنیم بازهم تاثیری در نتیجه گیری بد بازیها نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که "چرا بازیکنان از اجرای اصول اولیه نیز ناتوان هستند"، گفت: این تیم در روز اول به جای 21بازیکن با 12بازیکن بسته شده و زمانی که عده ای از نفرات اصلی تیم مصدوم شده و یا تیم را ترک کردند به اجبار از نیروهای جوانی استفاده شد که هنوز چند سالی برای بازی در لیگ برتر زودتر اقدام کرده بودند.

سرمربی تیم برق شیراز با تاکید بر اینکه در عین حال از مردم شهر شیراز معذرت می خواهم، تصریح کرد: مردم این شهر از 60 سال پیش تاکنون این تیم را در لیگهای برتر فوتبال دیده بودند ولی امروز به خاطر مشکلات تیم برق باید شاهد شکستهای متوالی آن باشند.

کربکندی در پاسخ به این سئوال که "با این تفاسیر چرا سرمربیگری این تیم را قبول کردید"، عنوان کرد: من این مسئولیت را قبول کردم تا به تیم کمک کنم اما فکر نمی کردم که بازیکنان حتی اصول فوتبال را نیز نمی توانند اجرا کنند در عین حال به غیر از هر اتفاقی در مورد سقوط و عدم سقوط برق رخ دهد به مردم شیراز قول می دهم که بعد از عید این تیم به بهترین شکل ممکن بازی کند.