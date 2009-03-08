برای مساوی آمده بودیم/برق مشکل روحیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غیاثیان عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل برق شیراز افزود: امروز به فکر سه امتیاز بازی نبودیم اما زمانیکه شرایط برای گلزنی مهیا شده موفق به گشودن دروازه تیم حریف شدیم.

وی اضافه کرد: اما با این پیروزی نیز شرایط ما در لیگ برتر فرقی نکرده و بازهم در انتهای جدول هستیم و برای بهبود وضعیت خودمان در جدول و شرایط تیمی بازهم باید تلاش کنیم.

سرمربی تیم پیام مشهد در مورد تیم برق شیراز نیز گفت: این تیم از صدر جدول به این وضعیت رسیده و باید دانست که مشکل روانی بر بازیکنان حاکم است و کار چندانی جز روحیه دهی به بازیکنان نمی توان انجام داد.

غیاثیان همچنین در خصوص وضعیت هاشمی نسب نیز یادآور شد: وی مدتی دچار مصدومیت بود و پس از آن تمایلی به همکاری نداشت و ما نیز در این خصوص اصراری نکردیم.