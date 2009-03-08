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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۸

کاظم غیاثیان:

برای مساوی آمده بودیم/برق مشکل روحیه دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم پیام مشهد گفت: امروز برای کسب مساوی به شیراز آمده بودیم اما توانستیم با استفاده از موقعیتها به پیروزی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غیاثیان عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل برق شیراز افزود: امروز به فکر سه امتیاز بازی نبودیم اما زمانیکه شرایط برای گلزنی مهیا شده موفق به گشودن دروازه تیم حریف شدیم.

وی اضافه کرد: اما با این پیروزی نیز شرایط ما در لیگ برتر فرقی نکرده و بازهم در انتهای جدول هستیم و برای بهبود وضعیت خودمان در جدول و شرایط تیمی بازهم باید تلاش کنیم.

سرمربی تیم پیام مشهد در مورد تیم برق شیراز نیز گفت: این تیم از صدر جدول به این وضعیت رسیده و باید دانست که مشکل روانی بر بازیکنان حاکم است و کار چندانی جز روحیه دهی به بازیکنان نمی توان انجام داد.

غیاثیان همچنین در خصوص وضعیت هاشمی نسب نیز یادآور شد: وی مدتی دچار مصدومیت بود و پس از آن تمایلی به همکاری نداشت و ما نیز در این خصوص اصراری نکردیم.

کد مطلب 845993

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