جلوگیری از سخنرانی احترام قائل نشدن برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این اقدام در حالی صورت گرفت که مسئولان شاخه حزب اعتماد ملی در آذربایجان غربی از چند روز قبل با نصب بنر، پارچه نوشت و ارسال نمابر از سفر سه روزه کروبی به استان خبرداده و اعلام کرده بودند که وی ساعت 16 عصر روز 18 اسفندماه سال جاری در محل سینما تربیت ارومیه سخنرانی خواهد کرد.

این در حالی است که گروهی از مردم در جلوی درب سینما در خیابان امام (محل سخنرانی) تجمع کرده بودند که با حضور گشتها و ماموران انتظامی جمعیت به سرعت پراکنده شد.

کروبی و بلندگوی دستی

کروبی که سر ساعت در محل سخنرانی حضور به هم رسانده بود وقتی با درب بسته سینما ارومیه که بر روی درب پارچه نوشته ای با این عنوان "به دلیل تعمیرات اساسی سینما تا اطلاع ثانوی تعطیل است" روبه رو شد، از داخل ماشین با استفاده از بلندگوی دستی خطاب به مردم حاضر گفت: شما مردم آذربایجان غربی نسبت به ایران و اسلام استوار و محکم ایستادید شهری که چهره ها و شخصیت ها از گرایش های مختلف و مذاهب گوناگون تشیع و تسنن اقلیت های دینی در کنار هم از منافع ملی از عزت اسلام و ایران دفاع کردید.

وی با بیان اینکه با وجود گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی آذربایجان یکی از مناطق پر فراز و نشیب امام مردم با غیرت خود از تمامیت ارضی و از منافع ملی از کشور دفاع کردند، گفت: سه ماه و 14 روز تا انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری زمان باقی مانده است و ملت آگاه در این موقعیت حساس باید با تمام نیرو در پای صندوق های رای حضور یافته تا آینده خود را خود تعیین کنند.

کروبی با اشاره به بسته بودن درب سینما تربیت ارومیه به رغم هماهنگی های قبلی تصریح کرد: در استان گلستان نیز درب دانشگاه گرگان را به رویمان بستند اما با توجه به اینکه در استان گلستان نیز مانند آذربایجان غربی ترکمن ها شیعه و سنی در کنار یکدیگر هستند تمامی برنامه های ما اجرا شد فقط در محل های هماهنگ شده برای برگزاری مراسم نبود.

وی خاطرنشان کرد: در استان همدان نیز با وجود وزرو سالن و هماهنگی با مسئولان سالن اداره اماکن عمومی مانع از برگزاری مراسم شدند.

کروبی با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی به صورت غیر رسمی آغاز شده پس لزومی به انجام چنین کارهایی وجود ندارد گفت: اگر آغاز فعالیت های انتخاباتی به صورت رسمی اعلام شود افرادی که می خواهند در این عرصه وارد شوند و فعالیت کنند بدون هیچ محدودیتی فعالیت های خود را آغاز می کنند.

جلوگیری از سخنرانی احترام قائل نشدن برای مردم است

کروبی گفت: انجام چنین کارهایی یعنی احترام قائل نشدن به مردم و ارزشهای نظام شما خود قضاوت کنید شایسته است به خاطر حفظ رای چنین کارهای انجام گیرد.

سفر کروبی به ارومیه از امروز به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در این راستا امروز ساعت 20 وی در سالن اجتماعات مهمانسرای جهانگردی ارومیه سخنرانی خواهد داشت.

کروبی فردا صبح بعد از برگزاری نشست خبری در مدت دو روز حضور به شهرهای شمال و جنوب استان سفر خواهد کرد.