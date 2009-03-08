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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

تأمین آب قم در سال آینده بسیار دشوار است

تأمین آب قم در سال آینده بسیار دشوار است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ‏تامین و توزیع آب قم را در سال آینده بسیار سخت و دشوار دانست.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس سید عباس موسوی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی ‏صنعت آب و برق قم که در محل نیروگاه ‏حرارتی استان قم برگزار شد با اشاره به وضعیت آب استان در سال جاری، ‏تامین و توزیع آب قم را در سال آینده بسیار سخت و دشوار ‏دانست.‏ ‏وی با اشاره به استمرار خشکسالی در سال جاری گفت: تنها راه برون رفت از ‏مشکل کم آبی در فصول آینده به ویژه تابستان مدیریت مصرف ‏توسط همه شهروندان است.‏

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، سرانه مصرف آب در قم را بالا دانست و گفت: در حال حاضر حجم ذخیره آب قم ‏در سد 15 ‏خرداد حدود 40 میلیون متر مکعب است که در شرایط فعلی به علت کمبود آب و نبود امکانات کافی، بیش از ‏نیمی از ذخیره آب این سد قابل ‏برداشت نیست.‏

مهندس موسوی خاطر نشان کرد: با تلاش هایی که در سال جاری صورت گرفته توانستیم توان برداشت آب از منابع زیر ‏زمینی را تا حد قابل ‏توجهی افزایش دهیم به گونه ای که در شرابط خشکسالی می توانیم نیمی از آب مورد نیاز شهر قم ‏را به طور موقت از این منابع تامین کنیم.‏

وی در ادامه با اشاره به غیر قابل جایگزین بودن آب، تنها راه استمرار آب رسانی در فصول آینده به ویژه تابستان را ‏مدیریت مصرف و صرفه ‏جویی توسط همه شهروندان دانست.‏

مدیرعامل آبفای قم همچنین نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما را در انعکاس شرایط موجود و فرهنگ‌سازی در زمینه ‏مصرف صحیح آب ‏بسیار تأثیرگذار و ضروری دانست و از مسئولان صدا و سیما و اصحاب رسانه خواست تا در نهادینه ‏کردن فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از ‏اسراف بیش از گذشته تلاش کنند.‏

وی در پایان از مردم خواست با استفاده صحیح از آب و جلوگیری از هرگونه اسراف، این شرکت را در جهت توزیع ‏مناسب و مداوم آب یاری ‏نمایند تا از هرگونه جیره بندی و قطعی آب در تابستان جلوگیری به عمل آید .‏

کد مطلب 846009

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