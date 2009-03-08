تأمین آب قم در سال آینده بسیار دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس سید عباس موسوی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق قم که در محل نیروگاه حرارتی استان قم برگزار شد با اشاره به وضعیت آب استان در سال جاری، تامین و توزیع آب قم را در سال آینده بسیار سخت و دشوار دانست. وی با اشاره به استمرار خشکسالی در سال جاری گفت: تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی در فصول آینده به ویژه تابستان مدیریت مصرف توسط همه شهروندان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، سرانه مصرف آب در قم را بالا دانست و گفت: در حال حاضر حجم ذخیره آب قم در سد 15 خرداد حدود 40 میلیون متر مکعب است که در شرایط فعلی به علت کمبود آب و نبود امکانات کافی، بیش از نیمی از ذخیره آب این سد قابل برداشت نیست.
مهندس موسوی خاطر نشان کرد: با تلاش هایی که در سال جاری صورت گرفته توانستیم توان برداشت آب از منابع زیر زمینی را تا حد قابل توجهی افزایش دهیم به گونه ای که در شرابط خشکسالی می توانیم نیمی از آب مورد نیاز شهر قم را به طور موقت از این منابع تامین کنیم.
وی در ادامه با اشاره به غیر قابل جایگزین بودن آب، تنها راه استمرار آب رسانی در فصول آینده به ویژه تابستان را مدیریت مصرف و صرفه جویی توسط همه شهروندان دانست.
مدیرعامل آبفای قم همچنین نقش رسانهها به ویژه صدا و سیما را در انعکاس شرایط موجود و فرهنگسازی در زمینه مصرف صحیح آب بسیار تأثیرگذار و ضروری دانست و از مسئولان صدا و سیما و اصحاب رسانه خواست تا در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف بیش از گذشته تلاش کنند.
وی در پایان از مردم خواست با استفاده صحیح از آب و جلوگیری از هرگونه اسراف، این شرکت را در جهت توزیع مناسب و مداوم آب یاری نمایند تا از هرگونه جیره بندی و قطعی آب در تابستان جلوگیری به عمل آید .
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تامین و توزیع آب قم را در سال آینده بسیار سخت و دشوار دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس سید عباس موسوی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و برق قم که در محل نیروگاه حرارتی استان قم برگزار شد با اشاره به وضعیت آب استان در سال جاری، تامین و توزیع آب قم را در سال آینده بسیار سخت و دشوار دانست. وی با اشاره به استمرار خشکسالی در سال جاری گفت: تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی در فصول آینده به ویژه تابستان مدیریت مصرف توسط همه شهروندان است.
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