نمایشگاه تولیدات فرش بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این آیین معاون اداری مالی و توسعه منابع انسانی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: این نمایشگاه در در راستای تجلیل از بافندگان، طراحان و دست اندرکاران صنعت فرش دستباف در استان برپا شده است.

امین کهوا افزود: در این نمایشگاه تولیدات فرش و هنر سرانگشتان بافنده های استان بوشهر در فراخوانی که از طریق اتحادیه صنفی و شرکتهای تعاونی روستایی به بافندگان اعلام شد،دراین نمایشگاه جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است .

وی اظهار داشت: به منظور ایجاد رقابت سالم میان شرکت کنندگان این نمایشگاه ، برگزیدگان فرش وگبه در استان تجلیل خواهند شد.

نمایشگاه فرش و گبه از امروز تا 19 اسفندماه در سرسرای مجتمع فرهنگی هنری بوشهر برپا خواهد بود.