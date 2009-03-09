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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین/

پرواز در آسمان، دنیای آب و ...

پرواز در آسمان، دنیای آب و ...

حراج جنجالی وسایل شخصی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در نیویورک، حمله به تیم کریکت سریلانکا در پاکستان و... از تصاویر دیدنی هفته منتهی به 19 اسفند هستند.

"طراحی در برف". نیویورک، آمریکا. نمایی هوایی از یک پارکینگ پوشیده از برف که جای لاستیک خودروها به آن شکل داده است. تاد ساملین ـ شارلوت آبزرور



"وارونه". کانکتیکات، آمریکا. یک کامیون حمل زباله دچار سانحه شد و راننده آن پس از یکساعت نجات پیدا کرد. لسلوید اف. آلین ـ جورنال اینکوایرر



"حمله در پاکستان". لاهور، پاکستان. اتوبوس بازیکنان تیم کریکت سریلانکا بیرون یک استادیوم مورد حمله قرار گرفت. محسن رضا ـ رویترز



"پرواز در آسمان". نیویورک، آمریکا. یک کبوتر روی شهر پرواز می‌کند. گلب گارانیچ ـ رویترز



"حراج". نیویورک، آمریکا. عینک و ساعت جیبی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در یک حراجی جنجالی به فروش رسید. ماریو تاما ـ گتی ایمیجز



"وال‌های به گل نشسته". کینگ آیلند، تاسمانی. حدود 200 وال و چند دلفین در ساحل گیر افتاده‌اند. جان نیوار ـ اسوشیتدپرس / ناراکوپا هالیدی کاتیجز



"دنیای آب". خیخون، اسپانیا. یک مرد به برخورد امواج دریا به دیواره ساحلی شهر واکنش نشان می‌دهد. الوی آلونسو ـ رویترز

کد مطلب 846018

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