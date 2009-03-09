پرواز در آسمان، دنیای آب و ...

"طراحی در برف". نیویورک، آمریکا. نمایی هوایی از یک پارکینگ پوشیده از برف که جای لاستیک خودروها به آن شکل داده است. تاد ساملین ـ شارلوت آبزرور







"وارونه". کانکتیکات، آمریکا. یک کامیون حمل زباله دچار سانحه شد و راننده آن پس از یکساعت نجات پیدا کرد. لسلوید اف. آلین ـ جورنال اینکوایرر







"حمله در پاکستان". لاهور، پاکستان. اتوبوس بازیکنان تیم کریکت سریلانکا بیرون یک استادیوم مورد حمله قرار گرفت. محسن رضا ـ رویترز







"پرواز در آسمان". نیویورک، آمریکا. یک کبوتر روی شهر پرواز می‌کند. گلب گارانیچ ـ رویترز







"حراج". نیویورک، آمریکا. عینک و ساعت جیبی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در یک حراجی جنجالی به فروش رسید. ماریو تاما ـ گتی ایمیجز







"وال‌های به گل نشسته". کینگ آیلند، تاسمانی. حدود 200 وال و چند دلفین در ساحل گیر افتاده‌اند. جان نیوار ـ اسوشیتدپرس / ناراکوپا هالیدی کاتیجز







"دنیای آب". خیخون، اسپانیا. یک مرد به برخورد امواج دریا به دیواره ساحلی شهر واکنش نشان می‌دهد. الوی آلونسو ـ رویترز