پرواز در آسمان، دنیای آب و ...

"طراحی در برف". نیویورک، آمریکا. نمایی هوایی از یک پارکینگ پوشیده از برف که جای لاستیک خودروها به آن شکل داده است. تاد ساملین ـ شارلوت آبزرور
"وارونه". کانکتیکات، آمریکا. یک کامیون حمل زباله دچار سانحه شد و راننده آن پس از یکساعت نجات پیدا کرد. لسلوید اف. آلین ـ جورنال اینکوایرر
"حمله در پاکستان". لاهور، پاکستان. اتوبوس بازیکنان تیم کریکت سریلانکا بیرون یک استادیوم مورد حمله قرار گرفت. محسن رضا ـ رویترز
"پرواز در آسمان". نیویورک، آمریکا. یک کبوتر روی شهر پرواز میکند. گلب گارانیچ ـ رویترز
"حراج". نیویورک، آمریکا. عینک و ساعت جیبی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در یک حراجی جنجالی به فروش رسید. ماریو تاما ـ گتی ایمیجز
"والهای به گل نشسته". کینگ آیلند، تاسمانی. حدود 200 وال و چند دلفین در ساحل گیر افتادهاند. جان نیوار ـ اسوشیتدپرس / ناراکوپا هالیدی کاتیجز
"دنیای آب". خیخون، اسپانیا. یک مرد به برخورد امواج دریا به دیواره ساحلی شهر واکنش نشان میدهد. الوی آلونسو ـ رویترز
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