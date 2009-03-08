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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

پنج هزار باز نشسته کشور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنند

پنج هزار باز نشسته کشور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد، از تور گردشگری پنج هزار بازنشسته کشور به این استان در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر امروز در نشستی با مسئولین بازنشستگان کشوری، گفت: برنامه ریزیهای اولیه برای گردشگران در دو منطقه سردسیری و گرمسیری استان و همچنین محورها، مکانها، شرایط اسکان و جایگاه پذیرایی آنها برای طول سال به عمل آمده است.

وی اظهارداشت: این استان معروف به چهار فصل با طبیعت زیبا و دو اقیلم سردسیری و گرمسیری، دارای مکانهای مذهبی و تاریخی است.

وی تصریح کرد: تلاش شده چهره واقعی استان با همه زیباییها و توانمندیها آن به همراه ارزشهای معنوی، فرهنگی و تاریخی مردم، بطور شیوا مطرح شود.

نوذری گفت: این اقدام، اولین قدم برای شناساندن استان در ابعاد مختلف گردشگری و توسعه محوریت گردشگری است که در راستای آن می توان توانمندیهای دیگر استان را در همه بخشها برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال بیشتر فراهم آورد.

استاندار با بیان اینکه، با وجود مزیتهای گردشگری که استان دارد، می توان تا هفت درصد اشتغالزایی ایجاد کرد، افزود: کهگیلویه و بویراحمد قابلیت تبدیل شدن به پایگاه گردشگری برای استانهای جنوبی درفصل گرما را دارد و لازم است در این خصوص زمینه سازی و اطلاع رسانی بیشتری انجام پذیرد.

کد مطلب 846021

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