پنج هزار باز نشسته کشور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر امروز در نشستی با مسئولین بازنشستگان کشوری، گفت: برنامه ریزیهای اولیه برای گردشگران در دو منطقه سردسیری و گرمسیری استان و همچنین محورها، مکانها، شرایط اسکان و جایگاه پذیرایی آنها برای طول سال به عمل آمده است.

وی اظهارداشت: این استان معروف به چهار فصل با طبیعت زیبا و دو اقیلم سردسیری و گرمسیری، دارای مکانهای مذهبی و تاریخی است.

وی تصریح کرد: تلاش شده چهره واقعی استان با همه زیباییها و توانمندیها آن به همراه ارزشهای معنوی، فرهنگی و تاریخی مردم، بطور شیوا مطرح شود.

نوذری گفت: این اقدام، اولین قدم برای شناساندن استان در ابعاد مختلف گردشگری و توسعه محوریت گردشگری است که در راستای آن می توان توانمندیهای دیگر استان را در همه بخشها برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال بیشتر فراهم آورد.