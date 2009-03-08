به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام جهانی که از روز گذشته به میزبانی تهران در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود، امشب با قهرمانی تیم آذربایجان به پایان رسید.

فینال این دوره از رقابتها عصر امروز بین تیم های ملی کشتی آزاد ایران و آذربایجان برگزار شد که در پایان تیم آذربایجان با برتری 4 بر 3 عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در وزن 55 کیلوگرم عباس دباغی در نخستین مبارزه حریف آذربایجانی را ضربه فنی کرد اما در وزن 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور مغلوب سلیم خان حسین اف شد تا دو تیم به یک پیروزی برسند.

در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی موفق شد جبرئیل حسن اف را با در دو وقت شکست دهد اما در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی مبارزه را به شمس الواریوق واگذار کرد.

در وزن 84 کیلوگرم نیز رضا یزدانی مبارزه خود را به حریف قدرتمند آذربایجانی واگذار کرد تا دو تیم به 2 پیروزی دست پیدا کنند.

در وزن 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی دست به کار بزرگی زد و موفق شد گازیموف را شکست دهد تا مانند دیدار با روسیه فردین معصومی سرنوشت قهرمانی را مشخص کند.

در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی این بار نتوانست فرشته نجات ایران و پیام آور شادی باشد و برابر علی عیسی اف مغلوب شد تا قهرمانی به آذربایجانی ها برسد و تیم ملی ایران به عنوان نایب قهرمانی دست یابد. روسیه هم با شکست قزاقستان سوم شد.

فردین معصومی در شرایطی برابر حریف خود قرار گرفت که دکتر محمود احمدی نژاد سرزده و بدون اعلام قبلی وارد سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی شد و پس از پایان مسابقات، جوایز تیم های برتر را اهدا کرد.