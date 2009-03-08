به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان با نتیجه 3 بر صفر درورزشگاه "سن سیرو" مقابل آتالانتا پیروز شد. هر سه گل میلان در این دیدار را فیلیپو اینزاگی در دقایق 7، 71 و 74 به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* بولونیا 3 - سامپدوریا صفر

* کاتانیا صفر - سیه نا 3

* کیه وو یک - کالیاری یک

* فیورنتینا صفر - پالرمو 2

* لچه صفر - رجینا صفر

* ناپولی صفر - لاتزیو 2

جدول رده بندی:

1- اینتر 63 امتیاز

2- یوونتوس 56 امتیاز

3- میلان 51 امتیاز

4- فیورنتینا 46 امتیاز

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18- کیه وو 24 امتیاز

19- لچه 22 امتیاز

20- رجینا 18 امتیاز