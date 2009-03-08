به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان با نتیجه 3 بر صفر درورزشگاه "سن سیرو" مقابل آتالانتا پیروز شد. هر سه گل میلان در این دیدار را فیلیپو اینزاگی در دقایق 7، 71 و 74 به ثمر رساند.
در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:
* بولونیا 3 - سامپدوریا صفر
* کاتانیا صفر - سیه نا 3
* کیه وو یک - کالیاری یک
* فیورنتینا صفر - پالرمو 2
* لچه صفر - رجینا صفر
* ناپولی صفر - لاتزیو 2
جدول رده بندی:
1- اینتر 63 امتیاز
2- یوونتوس 56 امتیاز
3- میلان 51 امتیاز
4- فیورنتینا 46 امتیاز
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18- کیه وو 24 امتیاز
19- لچه 22 امتیاز
20- رجینا 18 امتیاز
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