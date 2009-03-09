برای المپیک لندن استارت زدیم/ یک مربی ایرانی جذب می کنیم

غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید ایران با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود: از امروز با 35 بازیکن نخستین اردوی انتخابی تیم امید آغاز شد و قصد داریم طی 5 مرحله با برپایی اردوهای مقطعی بهترین بازیکنان رده سنی امید را زیرنظربگیریم و اواخر خردادماه با انتخاب 40 بازیکن نهایی طی یک برنامه سه ساله کار اصلی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو و مقدماتی المپیک لندن متمرکز خواهیم کرد.

پیروانی در خصوص جذب مربی بدنساز برزیلی در کادر فنی تیم امید اظهار داشت: کارنامه و سوابق این مربی برزیلی همچنان از سوی کادر فنی تیم امید و کمیته تیم های ملی در دست بررسی است و چنانچه وی بتواند نظر کادر فنی را جلب کند به ترکیب مربیان تیم امید اضافه خواهد شد.

وی درعین حال تصریح کرد: تصمیم دارم یک مربی ایرانی دیگر را نیز به کادر فنی تیم امید اضافه کنم که در این زمینه در حال ارزیابی چند مربی واجد شرایط هستم که سوابق خوبی در فوتبال کشور و کار با بازیکنان جوان داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال امید در خصوص زمان قطعی اعلام کادر فنی تیم امید اظهار داشت: در حال حاضر تیم امید کمبودی از نظر مربی ندارد از امروز اردوی تیم امید زیرنظر بنده، امیرحسین پیروانی و هادی طباطبایی آغاز و احتمالا تا زمان مرحله دوم اردو که سال آینده تشکیل می شود، کادرفنی تیم امید کامل خواهد شد.