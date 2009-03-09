پرشدن سکوها نیمی از راه موفقیت است/ پرسپولیس آتشین بازی کند

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: وضعیت تیم با توجه به تمرینات اخیر بسیار مطلوب است، ضمن اینکه با تمهیدات بسیار خوبی که هیئت مدیره و آقای انصاریفرد در نظر گرفته اند، از نظر اجرایی هم تیم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تماشاگران و طرفداران پرسپولیس در بازی با الشارجه شاهد تماشای پرسپولیس جدیدی خواهند بود، ادامه داد: ما آنچه در این چند روزه پیگیری می کنیم، این موضوع را تائید می کند و امیدوارم خدا هم به ما و نفرات تیم کمک کند تا با غیرت پرسپولیس در زمین حاضر شده و نتیجه بسیار خوبی را در این دیدار کسب کند.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: پرسپولیس در بازی های اخیر به حق واقعی خود دست پیدا نکرده است و به همین دلیل حرف و حدیث هایی در کنار تیم بوجود آمد ولی امیدوارم در این دیدار بازیکنان همانگونه که مردم انتظار دارند، در زمین حاضر شده و عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند.

وی اضافه کرد: فکر می کنم با توجه به شناختی که وینگادا از تیم های عربی دارد، همچنین صحبت هایی که در این مدت با ایشان داشته ایم تمهدیدات ویژه را برای این دیدار اندیشیده اند و اگر بازیکنان خودشان باشند و دستورات کادر فنی را به خوبی در زمین مسابقه پیاده کنند، قطعا با کمک خدا، پیروزی از آن پرسپولیس خواهد بود.

فرخزادی با بیان اینکه از هواداران پرسپولیس می خواهم به ورزشگاه هجوم بیاورند، اضافه کرد: حضور پرشور تماشاگران قوت قلبی برای ما و بازیکنان تیم است و این حمایت ها می تواند از نظر روحی و روانی و انگیزشی برای نفرات تیم تاثیر مثبتی داشته باشد. ضمن اینکه باید بگویم پرشدن سکوها، نیمی از راه موفقیت پرسپولیس را در این دیدار هموار می کند.

وی با بیان اینکه پرسپولیس در این دیدار مهم نیازمند حمایت و حضور پرشور هواداران در ورزشگاه آزادی است، تاکید کرد: ما از تماشاگران این تقاضا را داریم که در این دیدار حضور چشمگیری در ورزشگاه داشته باشند و این نوید را هم می دهیم پرسپولیس با حمایت آنها بازی آتشینی را در این مسابقه از خود ارائه داده و لیگ قهرمانان آسیا را با گامی قدرتمند آغاز کند.