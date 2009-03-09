به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصر اوی، دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر در همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" با اشاره به اینکه تجدد اندیشه اسلامی یعنی تجدد در فهم متون شریعت اسلام، اظهار داشت: هدف از تجدد و نوگرایی نگرش واقعیتهای حال حاضر و اجتهاد در شریعت اسلام است.

وی با بیان اینکه تجدد دو مسئله را به ذهن متبادر می کند، اظهار داشت: یکی مفهوم اسلام و زندگی دینی و دنیایی آن است و دیگری مرتبط با قوانین شرعی و ضوابط دینی است که فقه در زندگی انسان تعیین می کند. دین خدا اسلام است و عقیده و شریعت مانند روح در بدن است که امنیت اجتماعی را برای بشر به دنبال دارد. چرا که ارکان دین منافع انسان را در نظر می گیرند، به طوریکه رکود اقتصادی در همه کشورها ناشی از جدایی سیاست دین از سیاست دنیوی است.

به گزارش خبرگزاری امارات، حمدان مزروعی رئیس شورای کل امور اسلامی و اوقاف کویت طی این همایش با اشاره به اینکه امت اسلام نیاز شدیدی به نوگرایی اندیشه دارد، اظهار داشت: ما در همه زمینه ها چون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری و فرهنگی به سرعت در حال پیشرفت هستیم و هدف ما تمسک به دین و رضایت خداوند است.

حمدان مزروعی با تأکید بر اینکه نوگرایی در اندیشه اسلامی حلقه ای است که به اسلام و مسلمانان مرتبط می شود، یادآور شد: مسلمانان نیز باید با رجوع به فقه اسلامی، آیات قرآن و احادیث نبوی از زندگی مناسب بهره مند شوند.

وی درباره تجدد خطابه های دینی افزود: هدف از بیان تجدد خطابه دینی انتخاب خطابه ای است که با زندگی در زمان معاصر ما متناسب باشد. نوگرایی در خطابه دینی تنها در خطبه های نماز جمعه و یا مساجد مورد بهره برداری نیست بلکه اهمیت آن بیشتر است زیرا وسیله ارتباطی با امت بوده و کوتاهی درباره آن جایز نیست. شبکه های ماهواره ای و اینترنت از وسایل جدید هستند که جزئی از تجدد خطابه های دینی به شمار می روند.

رئیس شورای کل امور اسلامی و اوقاف کویت، مهمترین مشکل امروز جهان اسلام را ضعف برخی مبلغان جدید خواند و گفت: امت اسلام نیاز به مبلغانی دارند که به درستی اطلاع رسانی کنند، چرا که نقص زیادی در ساماندهی مبلغان وجود دارد.

بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" و با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 اسفندماه در قاهره آغاز شد و تا 18 اسفندماه ادامه دارد.

مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.