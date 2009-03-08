انتقاد احزاب مخالف مغرب از قطع روابط با ایران/ تاکید بر وجود فشارهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"عبدالسلام الشاوش"یکی ازاعضای کمیته مرکزی حزب طلایه داران دموکراسی در مغرب، دلایل و عوامل این تصمیم را در حد قطع روابط دیپلماتیک ندانست.

الشاوش گفت : درحالی که ملتهای عربی و اسلامی خواهان یکپارچه شدن مواضع سیاسی و دیپلماتیک کشورهای خود برای مقابله با چالشهایی بزرگی هستند که امتها را تهدید می کنند،مواضع سیاسی اتخاذ شده منطقی نبوده است.



وی افزود : در مسئله فلسطین شاهد هستیم که تصمیمات اتخاذ شده از خارج دیکته می شود از همین رو معتقدیم که تصمیم قطع روابط دیپلماتیک میان مغرب و ایران چه از نظر زمان بندی چه از نظر دلایل و عوامل هیچ یک در حد رسیدن به مرحله قطع روابط دیپلماتیک نبودند.

الشاوش خاطر نشان کرد: یکی از دلایل پنهانی اتخاذ این تصمیم، فشارهای اعمال شده از سوی آمریکا با هدف از هم گسستن اتحاد کشورهای عربی و اسلامی است.

الشاوش همچنین تصریح کرد: امپریالیسم به ریاست آمریکا توانستند تصمیمات خود را تحمیل و دودستگی و جدایی در داخل ملت های عربی و اسلامی را تشدید کند به همین سبب من امیدوارم که این تصمیم، تصمیمی گذرا باشد و امور به وضع عادی بازگردد و برای مقابله با امپریالیسم وحدت رویه اتخاذ شود.

"سعدالدین العثمانی" مسئول روابط بین الملل حزب عدالت و توسعه مغرب نیز گفت : روابط مغرب و ایران روابط منحصر به فرد بود، زیرا این دوکشور دو قطب مهم جهان اسلام به شمار می روند و اعلام قطع روابط دیپماتیک با تهران به نفع دو کشور و امت اسلامی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که این تصمیم رباط تصمیمی زودگذر باشد و دوباره مسائل به روند طبیعی بازگردد.

مسئول روابط بین الملل حزب عدالت و توسعه خاطرنشان کرد : جهان اسلام باید با فشارها و فتنه های هدفمند خارجی برای از هم گسستن کشورهای عربی و اسلامی از یکدیگر مقابله کند و به جای در پیش گرفتن شیوه قطع روابط که دشمنان را شاد می کند و به ضرر دوستان است، سازوکاری برای تفاهم و گفتگو به منظور حل مشکلات اتخاذ کند.

جمعه شانزدهم اسفند، پادشاهی مغرب در بیانیه ای با طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران،روابط دیپلماتیک خود با کشورمان را قطع کرد؛چندی پیش رئیس نمایندگی پادشاهی مغرب در تهران برای ابلاغ اعتراض نسبت به مواضع پادشاه این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شد. رباط این اقدام را دخالت در امور داخلی خود خواند و به صورت یکجانبه اعلام کرد روابط خود را با تهران قطع خواهد کرد.