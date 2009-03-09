باید با قدرت آغاز کنیم / بدون توجه به رنگ ها از نمایندگان ایران حمایت کنید

محسن بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم سپاهان پیش از رویارویی با تیم الشباب امارات گفت: بازیکنان ما با توجه به تمرینات خوبی که در این چند روز پشت سرگذاشته اند، در آمادگی کامل برای مقابله با حریف اماراتی قرار دارند.

وی ادامه داد:الشباب تیم قدرتمندی است ولی ما باید بدون درنظر گرفتن نام حریف، باقدرت تمام در این دیدار به میدان رفته و با شکست این تیم، گام نخست خود را در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا محکم برداریم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: همیشه بازی نخست در چنین تورنمنت هایی سختی خاص خود را دارد اما ما با توجه به قدرت تیم خود و امتیاز میزبانی در این دیدار تنها به پیروزی فکر می کنیم.

وی در مورد تماشای دیدار تیم های الشباب و العین از هفته هفدهم لیگ امارات بصورت مستقیم، اظهار داشت: به غیر از این دیدار، فیلم چند بازی دیگر الشباب را هم تماشا کرده ایم و می دانیم آنها دو بازیکن خارجی خطرناک دارند که از ضربات ایستگاهی به خوبی بهره می برند، به همین دلیل نباید پشت محوطه جریمه خطایی انجام دهیم تا فرصت گلزنی بدست آورند، ضمن اینکه نباید از مهرداد اولادی بازیکن ایرانی این تیم هم غافل باشیم.

بنگرهمچنین افزود: درست است ما در گروه سختی قرار گرفته ایم اما تجربه 6 دوره حضور متوالی در لیگ قهرمانان آسیا به ما کمک می کند تا بتوانیم به عنوان یکی از دو تیم برتر این گروه راهی مرحله بعدی این رقابت های شویم که رسیدن به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.

وی در مورد وضعیت نهایی نوید کیا تصریح کرد: امیدوارم وی بتواند در این دیدار به سپاهان کمک کند اما سپاهان آنقدر بازیکن بزرگ دارد که بتوانند ضمن جبران کردن جای خالی بازیکن بزرگی همچون نویدکیا، به موفقیت تیم در این دیدارهای مهم کمک کنند.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: از مردم خصوصا هواداران تیم می خواهم در این مسابقات از ما بطورکامل حمایت کنند. ضمن اینکه رسانه های هم باید بدون توجه به رنگها از سپاهان اصفهان یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست حمایت کنند. قطعا ما هم تیمی ملی هستیم که برا اعتلای نام و فوتبال ایران در آسیا تلاش می کنیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الشباب امارات در چارچوب مسابقات گروه چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15:30 دقیقه عصر روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.