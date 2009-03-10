اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث رکود اقتصادی خواهد شد

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در صورتی که طرح هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس رای مثبت بگیرد و این طرح در سال آینده اجرایی شود بدون شک شاهد افزایش سرسام آور نرخ تورم در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها و در کنار آن اجرای نمودن طرح تحول اقتصادی در کشور به هیچ وجه مهیا نیست و نباید اجرای این طرح مهم را قربانی تصمیم های عجولانه و غیرعلمی نمود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من از ابتدا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه مخالف بوده و به همراه جمعی از نمایندگان تلاش خواهیم کرد که از تصویب این طرح در بودجه سال آینده جلوگیری نمائیم.

حسینی عنوان کرد: باید اجرای نمودن طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور را از مسائل انتخاباتی و تبلیغاتی برای سال آینده جدا کرد و تلاش نمود که در جوی آرام و فضای مناسب و همچنین در راستای کمک به مردم و توزع عادلانه ثروت این طرح اجرایی شود.

وی گفت: باید برنامه ریزی ها برای اجرای نمودن این طرح به گونه ای باشد که از مشکلات پیش روی جامعه بکاهد نه اینکه نمایندگان مجلس با اجرای آن مشکلی را به معضلات کنونی جامعه و مردم بیافزایند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به تبعاتی که در نتیجه اجرای این طرح در کشور به وجود خواهد آمد بنابراین در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و باید در یک پروسه زمانی طولانی و به مرور زمان این طرح را اجرا کرد.