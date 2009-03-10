80 درصد نهادهای ذیربط در اجرای طرح امنیت اجتماعی همکاری نکردند

بهرام بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از میان تعداد 27 دستگاه، وزراتخانه و نهاد دولتی که ابتدا به عنوان همکار و مشارکت کننده در زمینه اجرای طرح امنیت اجتماعی مشخص شده بودند تنها سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه و وزرات اطلاعات به نیروی انتظامی کمک کرده و سایر سازمان های ذیربط از انجام وظایف مشخص شده سرباز زدند.

جانشین معاونت اجتماعی ناجا بیان داشت: شاید به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه های دولتی به تمامی پیش بینی های صورت گرفته نرسیدیم ولی نیروی انتظامی زمینه برای اجرای هر چه بهتر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال های آینده را فراهم کرد.

طرح امنیت اجتماعی به صورت نامحسوس ادامه می یابد

وی از ادامه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال آینده با بهره گیری از روشهای نامحسوس خبر داد.

بیات خاطرنشان کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سال آینده با بهره گیری از روش های نامحسوس و با قدرت هر چه تمامتر در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته در زمینه اجرای طرح امنیت اجتماعی موفقیت های بسیار خوبی حاصل شده و نیروی انتظامی تلاش دارد که سال آینده نیز با برنامه ریزی بهتر و با تغییر در روشها نسبت به اجرای هر چه بهتر آن اقدام نماید.

طرح اولیه امنیت اجتماعی در دولت آقای خاتمی تصویب شده بود

وی گفت: طرح اولیه ارتقاء امنیت اجتماعی تنها یک دستورالعمل در حوزه رعایت حجاب و عفاف بود که در زمان دولت آقای خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به تصویب رسیده و قرار شد به وسیله وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شود که این مهم مغفول ماند تا اینکه دردولت فعلی پس از ابلاغ و تکمیل به اجرا درآمد.

جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی کشور عنوان کرد: علیرغم اینکه 23 دستگاه همکار در اجرای این طرح وظایف خود را انجام نداده و مشارکت نکردند ولی فعالیت های نیروی انتظامی و سه سازمان دیگر بسیار موفقیت آمیز بوده و می توان گفت که از افزایش بی حجابی و بی بندباری در جامعه جلوگیری شده است.

حرکاتی برای کشاندن جامعه را به سمت بی بند و باری و بدحجابی آغاز شده بود

بیات افزود: اگر به وضعیت کشور در سالهای گذشته برگردیم متوجه می شویم که حرکاتی در جهت کشاندن جامعه به بی بندباری و بی حجابی آغاز شده بود که می توان نمونه و مثال عینی آن را در بحث رنگهای سال مشاهده کرد که خوشبختانه با اجرای طرح امنیت اجتماعی از افزایش بی رویه این موارد به شدت جلوگیری شد.

جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی کشور گفت: امروز به دلیل اجرای این طرح آرامش نسبی در جامعه ایجاد شده و مردم در زمینه امنیت اجتماعی در شرایط بسیار بهتری قرار گرفته اند.

وزرات کشور متولی اصلی ادامه طرح امنیت اجتماعی در سال آینده است

وی در ادامه به بحث بازنگری در اجرای طرح امنیت اجتماعی در سال آینده اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه دستگاه های دولتی تمایل چندانی به مشارکت در اجرای این طرح از خود نشان ندادند، رئیس جمهور تصمیم گرفت که ادامه کار را به وزرات کشور بسپارد و زمینه برای مشارکت فعالانه دیگر سازمانهای دولتی در اجرای هر چه بهتر این طرح فراهم شود.

جانشین معاونت اجتماعی ناجا اظهار داشت: ما معتقدیم که طرح امنیت اجتماعی زمانی به شرایط ایده آل اجرایی می رسد که همه دستگاه های دولتی مشارکت از خود داشته باشند زیرا گستره اجرای این طرح وسیع و در نتیجه برخورد با انحرافات توسط یک دستگاه مشخص امکان پذیر نیست.

بیات گفت: باید تمامی دستگاه های دولتی مسئول وارد کار شده تا نیروی انتظامی نیز به عنوان یک بازوی اجرایی توانمند و مکمل بتواند در زمینه اجرای هر چه بهتر آن تلاش نماید.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده نیز موارد دیگری نیز به این طرح افزوده و با شدت و قدرت هر چه تمامتر پیپگیری و دبنال خواهد شد.