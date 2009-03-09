عدم اعتماد کشاورزان به تکنولوژیهای جدید ضعف بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان یکشنبه شب در جمع اعضای جدید دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان آمل افزود: مازندران که قطب کشاورزی کشور نام گرفته متاسفانه از درون خالی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه دانش و بهره وری کامل در اراضی کشاورزی وجود ندارد و این دو مهم اکنون حلقه مفقوده در بخش کشاورزی است و اگر کشاورزی در مازندران با موازین علمی و تکنولوژی های جدید بررسی شود در نتایج حاصل آن چالشها، گرفتاری ها و کمبودهای بی حد و اندازه مشخص خواهد شد.

فرماندار آمل اظهار داشت: در عین حال اقدامات انجام شده برای کاربردی کردن روش های جدید علمی در بخش کشاورزی کم است و زمانی این روش ها پذیرفتنی خواهد بود که مزارع و باغات کشاورزی به یک مدرسه تبدیل شود که گوش شنوای آن کشاورزان باشند.

وی همچنین با اشاره به تغییر کاربری ها در اراضی کشاورزی که کشاورزان را به شغل های دیگر واداشته است، گفت: هم اکنون برخی از کشاورزان به دو شغل و سه شغل روی آوردند که کشاورزی به عنوان شغل دوم یا سوم آنان محسوب می شود.

فرماندار آمل ادامه این روند را یک تهدید و آسیب جدی برای خودکفایی کشور در بخش های مختلف کشاورزی دانست.

اکبریان گفت: مهندسان جوان کشاورزی می توانند در این بین عامل پیشرو و انتقال دهنده تدریجی یافته های علمی به کشاورزان باشند.

وی از اعضای دفتر سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی خواست تا در جلسات کارگروه های کشاورزی شهرستان شرکت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل هم در این مراسم از تغییر کاربری های روز افزون در بخش کشاورزی در این شهرستان ابراز نگرانی کرد.

مرتضی امینی، بهترین راه مقابله با این تغییر کاربری ها و جبران کمبودهای تولید را مدیریت مزرعه و کارهای آموزشی و ترویجی برای افزایش تولید کشاورزی دانست.

مسئول جدید دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آمل گفت: این دفتر در آمل سومین دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران است.

علی روان بد هدف از تشکیل دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را برگزاری کلاس های آموزشی برای نیاز بازار و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان این بخش دانست.

به گفته وی، هم اکنون 798 نفر از کارشناسان کشاورزی در این دفتر عضویت دارند.