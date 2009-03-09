نخستین جشنواره کشوری نشریات قرآنی پیام نور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا دل افکار شامگاه یکشنبه در نخستین جشنواره مقالات و پژوهشهای قرآنی دانشجویان دانشگاه ها در گرگان افزود: این جشنواره از جشنواره مطبوعات جداست و رویکرد جدید دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره آثار و تولیدات هنری قرآن، مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجید از دیگر برنامه های فراروی در این دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به مسیر قرآن گام نهیم مطابق با متن قرآن، طهارت باطن لازم است و باید لحظه لحظه به طهارت درونی خود بیفزاییم.

به گفته دل افکار، قرآن نامه پروردگار عالم و نامه محبوب و معشوق مومنین است و تدبر و تعمق در محتوای قرآن، تحقیق و پژوهش در فهم قرآن مستلزم پشتکار و برنامه ریزی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور بیان داشت: عصر حاضر، عصر دردهای روحی و روانی بوده و جز با رجوع به قرآن کریم شفا نخواهیم یافت.

دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ژرف نگری، تامل و دقت نظر در مفاهیم والای آیات قرآن کریم از جمله اهداف برگزاری این جشنواره سراسری بوده که برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشگاه پیام نور طراحی و اجرا شده است.

محمود شهورای اظهار داشت: 250 مقاله از دانشگاه های سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پنج محور به این جشنواره ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مقالات ارسال شده در موضوعات قرآن شناسی، اعتقادی، اجتماعی، کلامی و ادبی و هنری در هر محور سه مقاله برتر برای ارائه در این جشنواره انتخاب شده است.

به گفته شهواری از بین مقالات انتخاب شده شش مقاله امروز در قالب سخنرانی ارائه و خلاصه 50 مقاله که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند نیز در قالب مجموعه مقالات چاپ شد و اصل مقالات نیز بزودی منتشر می شود.

دبیر جشنواره مقالات و پژوهشهای قرآنی بیان داشت: 13 داور از اساتید حوزه و دانشگاه داوری و انتخاب مقالات و پژوهشهای قرآنی دانشجویان را برعهده داشتند.