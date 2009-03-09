  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

سال آینده؛

نخستین جشنواره کشوری نشریات قرآنی پیام نور برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و دانشجویی پیام نور کشور از برگزاری اولین جشنواره نشریات قرآنی پیام نور طی سال آینده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا دل افکار شامگاه یکشنبه در نخستین جشنواره مقالات و پژوهشهای قرآنی دانشجویان دانشگاه ها در گرگان افزود: این جشنواره از جشنواره مطبوعات جداست و رویکرد جدید دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره آثار و تولیدات هنری قرآن، مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجید از دیگر برنامه های فراروی در این دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به مسیر قرآن گام نهیم مطابق با متن قرآن، طهارت باطن لازم است و باید لحظه لحظه به طهارت درونی خود بیفزاییم.

به گفته دل افکار، قرآن نامه پروردگار عالم و نامه محبوب و معشوق مومنین است و تدبر و تعمق در محتوای قرآن، تحقیق و پژوهش در فهم قرآن مستلزم پشتکار و برنامه ریزی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور بیان داشت: عصر حاضر، عصر دردهای روحی و روانی بوده و جز با رجوع به قرآن کریم شفا نخواهیم یافت.

دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ژرف نگری، تامل و دقت نظر در مفاهیم والای آیات قرآن کریم از جمله اهداف برگزاری این جشنواره سراسری بوده که برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی توسط دانشگاه پیام نور طراحی و اجرا شده است.

محمود شهورای اظهار داشت: 250 مقاله از دانشگاه های سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پنج محور به این جشنواره ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مقالات ارسال شده در موضوعات قرآن شناسی، اعتقادی، اجتماعی، کلامی و ادبی و هنری در هر محور سه مقاله برتر برای ارائه در این جشنواره انتخاب شده است.

به گفته شهواری از بین مقالات انتخاب شده شش مقاله امروز در قالب سخنرانی ارائه و خلاصه 50 مقاله که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند نیز در قالب مجموعه مقالات چاپ شد و اصل مقالات نیز بزودی منتشر می شود.

دبیر جشنواره مقالات و پژوهشهای قرآنی بیان داشت: 13 داور از اساتید حوزه و دانشگاه داوری و انتخاب مقالات و پژوهشهای قرآنی دانشجویان را برعهده داشتند.

کد مطلب 846082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها