قالیباف: دست نیاز مدیریت شهری همواره به سوی هنرمندان دراز است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر شامگاه یکشنبه 18 اسفند با حضور دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

قالیباف در این مراسم با توصیف جامعه به موجودی زنده گفت: بدون شک فرهنگ مهمترین بخش از این جامعه است که نقشی جدی و اساسی دارد و سپر زندگی ماست. طبیعی است هنرها در این فرهنگ نقشی کلیدی دارند و سینما در رأس کلیه هنرها می‌تواند نقشی اساسی و جدیتر داشته باشد.

وی افزود: ما در مدیریت شهری هر قدر فضای کالبدی را افزایش دهیم باید به جسم و روح و روان شهروندان در همه ابعاد توجه کنیم، زیرا شهر باید برای شهروندان باشد. هنرمندان می‌توانند در این بخش مدیریت شهری را کمک کنند. بنده همیشه گفته‌ام ما دست نیاز به سوی هنرمندان برای مساعدت در مدیریت شهری دراز می‌کنیم تا اهداف مورد نظر برای جامعه و جوانان را عملی کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری سازمانی خدماتی نیست بلکه نهادی اجتماعی است، درباره جشنواره فیلم شهر گفت: این جشنواره فرصتی برای هنرمندان خلاق و متعهد برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح شهر، کشور و بین‌المللی فراهم کرد. ما در خدمت شما هنرمندان هستیم تا بتوانیم برای ارتقای فرهنگ و برطرف کردن مشکلات موجود بستر لازم را ایجاد کنیم و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی عرصه فرهنگ و هنر به خصوص هنر سینما باشیم.

در ادامه مراسم با اجرای رضا رشیدپور، علیرضا رضاداد دبیر جشنواره سوم فیلم شهر با ارائه گزارشی گفت: 60 نوبت نمایش فیلم در 30 سالن سینمایی مختص کودکان و نوجوانان تجربه‌ای منحصربفرد و اقدامی ویژه بود. امیدواریم با تأسیس دبیرخانه دائمی جشنواره در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران این نهال نوپا به درختی تناور تبدیل شود و سال‌های بعد شاهد برگزاری جشنواره‌ای بی‌نقص‌تر و بهتر در فیلم شهری باشیم.

بعد از پخش نماهنگ "بگو تهران" مراسم اهدای جوایز بخش های مختلف جشنواره آغاز شد. در بخش موضوعی جشنواره 110 سکه بهار آزادی به برگزیدگان بخش‌های مختلف اهدا شد. در بخش برگزیدگان شهری رتبه سوم به سعید حدادی کارگردان "اینجا تهران است" رسید و مصطفی سیفی کارگردان "شب بیست و هشتمین سال" و فرتاش آژیر کارگردان "طاووس" رتبه های دوم و اول را از آن خود کردند.

در بخش حرکت بخش موضوعی جشنواره، بهزاد خداویسی کارگردان "دربست مولوی" رتبه سوم را دریافت کرد و رتبه دوم و اول این بخش به کیارش اسدی‌زاده کارگردان "سمت راست من" و محمدحسین صفری کارگردان "ایست" رسید. هیئت داوران جایزه ویژه این بخش را نیز به محمد رضایی راد کارگردان "مترو 85" اهدا کرد.

در بخش شعر و معماری، مهرداد زاهدیان برای "میدان بی‌حصار"، حمید سهیلی برای "محورهای پیاده"، ناهید رضایی برای "آنسوی بزرگراه"، زهرا شازندی برای "درب دوم" و امیرهادی ملک اسماعیلی برای "سکوت" رتبه‌های پنجم تا اول را از آن خود کردند.

در بخش شهر و طبیعت فیلم‌های موضوعی، هیئت داوران رتبه دوم و اول را به بابک مجیدی کارگردان "نویز" و محمود کیانی کارگردان "مرگ زمین" اهدا کرد. در بخش شهر و بانوان نیز رتبه‌های سوم تا اول به توفان نهان قدرتی برای "مردمک‌های پریشان"، احمد جان میرزایی برای "یکی از هزاران" و افشین صادقی برای "محدوده خصوصی" رسید.

در بخش شعر و جامعه هومن سیدی برای "دندان آبی"، محمد جعفری برای "صورت‌های رنگ‌پریده" و انسیه روشن برای "آخرین سکه" سوم تا اول شدند. در بخش شهر و حقوق شهروندی هم هیئت داوران جایزه سوم را به ابراهیم شفیعی برای "خط سفید" و مهدی جعفری برای "پنجره" اهدا کرد و روح‌الله مسرور برای "بوق" و سهیلا گلستانی برای "چهل و پنجم نوزده غربی" دوم و اول شدند.

در بخش شهر، آئین و معنویت رتبه سوم به علی خسروی برای "جشن تکلیف" و قربانعلی طاهرفر برای "راه روشن" رسید و محمدحسین جبلی برای "طعم زندگی" و روح‌الله مولوی برای "غریبتر از بهشت" رتبه‌های دوم و اول را از آن خود کردند. در این بخش هیئت داوران دو جایزه ویژه را به سعید امینی برای "بیت‌العباس" و شاپور غریب برای "بچه‌های کوچه دوازدهم" اهدا کرد.

در بخش شهر و کودکان و در بخش فیلم‌هایی برای کودکان، دیپلم افتخار به سیدفاضل مرتضوی طباطبایی بازیگر فیلم "امیرعلی" اهدا شد و بزرگمهر صفورا کارگردان "پلیس‌های کوچک محله ما" و محمدرضا حیدری کارگردان "کتاب امانتی" هم دیپلم افتخار دریافت کردند. در بخش فیلم‌هایی درباره کودکان دیپلم افتخار به رضا ابراهیمی برای "رقص تلخ" و حامد رجبی برای "شکفتن در مه" اهدا شد.

در این بخش از مراسم حمید حامی به اجرای زنده موسیقی و قطعاتی از زنده یاد بابک بیات پرداخت. سپس جوایز بخش فیلم مستند، داستانی و کودک و نوجوان بین‌الملل اهدا شد. در این بخش تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی به فیلم "اتوبوس شب" از اسپانیا رسید و فیلم "همه چیز روبراهه" از قرقیزستان جایزه ویژه این بخش را از آن خود کرد.

تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند نیز به "یکصد سال بلدیه" ارد عطارپور رسید و "شهر من" از کانادا تندیس و دیپلم افتخار بهترین مستند تجربی را دریافت کرد. در بخش فیلم‌های کودکان و نوجوان بین‌الملل، هیئت داوران دیپلم افتخار را به علی شادمان بازیگر فیلم "زمانی برای دوست داشتن" اهدا کرد و تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم به "ستارگان روی زمین" از هند رسید.

در بخش تیزر و انیمیشن سومین جشنواره بین المللی فیلم شهر، تندیس و دیپلم افتخار بهترین تیزر به "نشان همیار پلیس" ارد پیکان‌فر اهدا شد و کیارش اسدی‌زاده برای "پشت سر من" تندیس و دیپلم افتخار بهترین انیمیشن جشنواره را دریافت کرد.

در بخش فیلم‌های پشت صحنه سینمای ایران، ناهید دل‌آگاه برای "یک فیلم، یک تجربه"، کوهیار کلاری برای "سربازهای جمعه" و امیر عزیزی برای "موج سوم" دیپلم افتخار دریافت کردند و تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم این بخش به گلاره کیازند و آرش صادقی سازندگان "فرش ایرانی" اهدا شد.

در بخش فیلم‌های ویدئویی جشنواره سوم فیلم شهر، "لحظه‌های گمشده" کرشمه افسری دیپلم افتخار دریافت کرد و تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم این بخش به "شب قصه‌ها" صادق پروین آشتیانی اهدا شد.

در این بخش از مراسم با پخش تصاویری از فیلم "خرده‌ستمگران" با بازی زنده‌یاد احمد آقالو جایزه ویژه هیئت داوران در بخش فیلم‌های ویدئویی به این بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون اهدا شد. همچنین در این بخش اعلام شد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 23 اسفندماه مراسم عطرافشانی را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برپا می‌کند.

در ادامه مراسم و در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی، دیپلم افتخار به "بوق" روح‌الله مسرور اهدا شد و رامین فردی برای "بعد از نهار می‌نشینیم و حرف می‌زنیم" و محمدرضا حاجی غلامی برای "ایستگاه اتوبوس" تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کردند.

پخش تیزر و فراخوان مسابقه فیلم محله در سال 88 در این بخش مقدمه‌ای برای اهداء جوایز فیلم محله سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر بود. در این بخش تندیس و دیپلم افتخار به فیلم‌های "دو دقیقه زندگی" کیخسرو حسن پور، "آیینه سوخته" سحر صفرپور و "برکت" حسین رضایی اهدا شد و جایزه ویژه این بخش به "خورشید شهر" محمدرضا قلی‌پور رسید.



همچنین مدیریت شبکه دو در هدیه‌ای ویژه حمایت مالی و معنوی این شبکه را از ساخت فیلم‌های بعدی راضیه قلی‌پور کارگردان "رئال" و الناز علیزاده کارگردان "سایه" اعلام کرد.

در بخش مستند ایرانی، تندیس و دیپلم افتخار بهترین پژوهش به احمد میراحسان برای "تهران هزار داستان" اهدا شد که این هنرمند و منتقد سینما جایزه خود را به بهرام بیضایی اهدا کرد. سعید حدادی برای "اینجا تهران است" و امیرنعیم حسینی برای "جای خالی" تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردان مستند و بهترین فیلم مستند را دریافت کردند.

جایزه ویژه این بخش به محمدرضا تیموری تصویربردار مجموعه‌ای از فیلم های مستند و همچنین علا محسنی کارگردان فیلم "شهر من پیتزا" اهدا شد.

یکی از برنامه‌های ویژه این مراسم تقدیر از منوچهر مشیری فیلمبردار و کارگردان مستند "ایران" بود. مشیری در این بخش گفت: اگر احساس می‌شود با این مراسم نوبت به من رسیده و باید از کار کنار بکشم این طور نیست، زیرا من از چندی پیش برنامه‌های کاری خود را برای سال 88 تنظیم کرده‌ام.

در بخش انقلاب اسلامی جشنواره دیپلم افتخار به الهام حسین‌زاده برای "دیوار" و عاطفه خادم‌الرضا برای "پژواک یک شهر" اهدا شد. تندیس و دیپلم افتخار بهترین مستند این بخش به امیرحسین نوروزی برای "قطعه بیست و یک" رسید و هومن سیدی برای "تمام وسایل شخصی من جابجا شده" تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی را از آن خود کرد. همچنین جایزه ویژه این بخش نیز به امیر مهران برای فیلم "زمان پایان" اهدا شد.

در بخش پایانی مراسم و بخش اهدای جوایز سینمای ایران که اجرای آن را علی معلم بر عهده داشت، جایزه ویژه هیئت داوران به بهرام بیضایی برای ثبت متفاوت فرهنگ و رویدادهای شهری در آثار اهدا شد و تندیس و دیپلم افتخار فیلم برگزیده به "بیست" عبدالرضا کاهانی و "زادبوم" ابوالحسن داودی اهدا شد. فرید مصطفوی و رضا میرکریمی نیز برای همکاری در "زادبوم" تندیس و دیپلم افتخار دریافت کردند.

در این بخش علی معلم با اشاره به کنار گذاشته شدن فیلم‌های "درباره الی" اصغر فرهادی و "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی از بخش مسابقه به دلیل حضور این دو هنرمند در هیئت داوران گفت: "دایره زنگی" نیز که جزو برگزیدگان این بخش بود به خاطر حضور آقای فرهادی یکی از دست‌اندرکاران فیلم در هیئت داوران و بلندنظری خانم پریسا بخت‌آور از بخش مسابقه کنار رفت.

با اهدای جوایز بخش سینمای ایران، مراسم طولانی اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به کار خود پایان داد.