شش هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی شامگاه گذشته در دیدار با استاندار سمنان گفت: بیش از 60 هزار مسجد داریم که 6 هزار از این تعداد دارای کانون فرهنگی هنری هستند و در واقع این آمار نشان می دهد برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: تشکیل 300 خانه نور، توزیع سه میلیارد و 100 میلیون بن خرید کتاب، وزش 500 هزار نفر ساعت برای 25 هزار نفر، آموزش 12 هزار نفر از اعضای مساجد در همایش خانه های آسمانی، برگزاری 7 جشنواره فرهنگی هنری با شرکت 85 هزار نفر از فعالیت های ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است.

به گفته وی، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد راهی برای اتصال جوانان به مسجد است زیرا تمامی جهت دهی و جهتگیری ها از صدر اسلام تاکنون از مساجد صورت گرفته است.

ارباب سلیمانی تصریح کرد: مساجد به عنوان آغازگران حرکت و جنبشهای انقلاب اسلامی و زادگاه آن است و انقلاب اسلامی منهای مساجد معنایی ندارد و ما باید دین خود را به مساجد ادا کنیم.

به گفته وی، پشتوانه توسعه اقتصادی توسعه فرهنگی است و برای رسیدن به توسعه اقتصادی در ابتدا باید توسعه معنوی و فرهنگی آن در کنار پتانسیل های زیاد مساجد فراهم شود.

استاندار سمنان نیز در این دیدار گفت: 60 تا 70 درصد نمازگزاران مساجد استان سمنان را جوانان تشکیل می دهند.

علی عبداللهی افزود: کارهای اقتصادی که در کشور صورت می گیرد برای توسعه و کارآمدی فرهنگ کشور است.