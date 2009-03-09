دیوان محاسبات در هر استانی باید مجری کامل قانون و پویا باشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان صبح امروز در دیدار با مدیرکل، معاونین و کارکنان دیوان محاسبات استان گیلان اظهار داشت: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به جهت پاسداری از بیت المال، کنترل عملیات و فعالیتهای مالی دستگاهها و وزارتخانه، بررسی و حسابرسی اعتبارات هزینه شده، تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بخشی از وظایف مهم دیوان محاسبات است.

وی با اعلام اینکه فعالیت در زمینه آموزش و پیشگیری از جمله کارهایست که دیوان محاسبات باید در رأس فعالیتهای خود قرار دهد، متذکر شد: در حال حاضر افراد توانمندی در دیوان محاسبات استان مشغول به فعالیت هستند.

قهرمانی با تأکید بر ضرورت توجه به قوانین و مقررات گفت: احترام به قوانین و مقررات اهمیت به سزایی دارد ولی نباید قانون مانع از انجام اموری شود که در محتوای قانون به آن تأکید شده است.

در ادامه این دیدار مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان گفت: دیوان محاسبات استان دارای موازین رفتاری حرفه ای است که بر اساس قوانین دینی و مقررات به تصویب رسیده است.

مهدی دهرویه افزود: اطمینان سازی به بخش عمومی و رصد کردن دستگاههای اجرایی برای اجرای دقیق قانون مهمترین وظیفه دیوان محاسبات است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات استان هم اکنون با 45 نیرو فعال است، اظهار داشت: کار حسابرسی 42 دستگاه، 12 شرکت دولتی، 49 شهرداری و 30 دستگاه که اعتبارات متمرکز دریافت می کنند را برعهده دارند.

دهرویه همچنین با اشاره به نقاط قوت موجود در استان یادآور شد: در استان گیلان حرکت در کنار سایر دستگاه های اجرایی و پذیرفتن چالشها برای رفع مشکلات مهمترین هدف دیوان محاسبات است.