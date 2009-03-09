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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۳۰

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- یک استاد حقوق دانشگاه در نیوزیلند خواستار محاکمه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دادگاه جنایات بین المللی شد

- شیخ یوسف قرضاوی هشدار داد، رژیم اسرائیل برآن است تا شهری یهودی در اطراف مسجدالاقصی بنا کند و مسلمانان را به کوچ اجباری وادارد.

- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه گفت که جریان 14 مارس به هیچ عنوان ترسی از بهبود روابط بین آمریکا و سوریه ندارد.

- باباجان: ترکیه آماده میانجی گری بین ایران و آمریکاست

- آمریکا می گوید که تا ماه سپتامیر 12 هزار نیروی خود را از عراق خارج می کند.

- آمریکا خواستار ارائه اطلاعات از سوی ایران در باره مامور گم شده اف. بی. آی شد.

- سلام فیاض نخست‌وزیر دولت خودگردان فلسطین دلیل استعفای خود را حمایت از روند تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینیان ذکر کرده است.

- روز نامه الاخبار لبنان از بروز اختلافات و تنش ها در بین اعضای و رهبران ارشد 14 مارس خبر داد.

کد مطلب 846093

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