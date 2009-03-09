اولین پاسگاه ویژه منابع طبیعی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم راه اندازی این پاسگاه در اداره منابع طبیعی شهرستان قزوین، گفت: با استناد به ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه تنفیضی در ماده 129 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی در راستای رسیدن به اهداف خود می توانند یگانهای ویژه تشکیل دهند که در اجرای این قانون و به لحاظ حفظ مراتع و جنگلها و مقابله با دست اندازی روزافزون متعرضین و متجاوزین افراد سودجو به منابع طبیعی و جنگلهای کشور، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با پیگیری نیروی انتظامی کشور، تشکیل یگان حفاظت در این سازمان را در اولویت قرار داد و امروز شاهد افتتاح این پاسگاه در قزوین هستیم.

سرهنگ تقی ایروانی افزود: در کشور حدود 139 میلیون هکتار مرتع وجود دارد که طبق استانداردهای جهانی برای هر 10 هزار هکتار یک مامور حفاظتی نیاز است که در کشور ما برای هر 70 هزار هکتار یک مامور داریم که راه اندازی این پاسگاهها می تواند در صیانت از انفال موثر باشد.

فرماندار قزوین نیز احداث پاسگاه های منابع طبیعی را در جلوگیری از قاچاق چوب ضروری خواند و گفت: همجواری قزوین با استانهای شمالی موجب افزایش قاچاق چوب در سالهای گذشته شده بود که با افزایش ماموران حفاظتی این روند کاهش خواهد یافت.

به گفته میربها این پاسگاه در حوزه شهرستان قزوین شامل بخشهای مرکزی و کوهین فعالیت می کند و در آینده در سایر شهرهای استان هم راه اندازی خواهد شد.

با آغاز به کار این پاسگاه سرهنگ دوم اصغر معصومی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین معرفی و مشغول به خدمت شد.

این پاسگاه چهارمین پاسگاه ویژه منابع طبیعی کشور و اولین پاسگاه منابع طبیعی استان محسوب می شود و از این پس پرونده های مربوط به تخلفات مربوط به منابع طبیعی در آن رسیدگی و از ارجاع اینگونه پرونده ها به محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.