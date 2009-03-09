رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، 26 هزار نیروی آمریکایی و بیش از 50 هزار نیروی کره جنوبی در این رزمایش شرکت خواهند کرد.

این رزمایش 20 مارس پایان خواهد یافت و هدف آن تقویت تواناییهای این دو هم پیمان برای مقابله سریع با هر گونه حمله احتمالی علیه کره جنوبی است.

14 هزار نفر از نیروهای آمریکایی از پایگاههای خارجی ارتش این کشور در این رزمایش شرکت می کنند.

این در حالی است که کره شمالی قبلاً بارها خواستار لغو این رزمایش شده بود.

یکی از سخنگویان ستاد مشترک ارتش کره شمالی هم امروز نسبت به هر گونه تلاش برای رهگیری راکت خود هشدار داد و اعلام کرد که در این صورت اقدامات تلافی جویانه خود را اتخاذ خواهد کرد.

پیونگ یانگ روز پنج شنبه اعلام کرد که نمی تواند امنیت پروازهای تجاری سئول را در نزدیکی حریم هوایی خود تضمین کند، زیرا رزمایش 12 روزه مشترک آمریکا و کره جنوبی که از روز دوشنبه آغاز می شود، می تواند آغازگر یک جنگ باشد.

کره شمالی اخیراً اعلام کرد که یک ماهواره مخابراتی را در مدار قرار خواهد داد. اما کشورهای همسایه آن می گویند که این ماهواره می تواند پوششی برای پرتاب یک موشک بالستیک دوربرد باشد.