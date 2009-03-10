ظهور چشمه ای در بستر رودخانه در داخل شهر قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در حالیکه به علت کاهش نزولات آسمانی، برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و افزایش مصرف، استان قزوین امسال را با کمبود آب پشت سر گذاشت و سال آینده نیز کمبود آب در استان جدی است ظهور یک دهنه چشمه در بستر رودخانه ای در انتهای خیایابان نوروزیان قزوین روبروی دانشگاه بین المللی امام خمینی در داخل شهر تعجب بسیاری را برانگیخت.

در پی دریافت گزارشهای مردمی بلافاصله کارشناسان شرکت آب منطقه ای قزوین به محل یاد شده اعزام شدند و عملیات کارشناسی و تحقیقات خودرا آغاز کردند.

در بررسی اولیه کارشناسان دبی این چشمه حدود 300 لیتر در ثانیه برآورد شد و با توجه به نمونه برداری انجام شده از چشمه میزان ای سی( EC ) یا املاح موجود از جمله شوری آن 493 کروموس و در حد مطلوب تعیین شد.(EC آب شهر قزوین 700 کروموس ) همچنین PH چشمه 8.1 ( PH آب شهر 7.4 ) و مواد جامد محلول آن 320 میلی گرم در لیتر در قیاس با 465 میلی گرم آب شهر کمتر و کلر آن نیز با 49 صدم پایین تر از آب شهری اندازه گیری شده است.

اندازه گیریهای انجام شده نشان می دهد این آب از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار است و همین امر حدس چشمه بودن آنرا بیشتر کرده است.

بررسی کارشناسان شرکت آب منطقه ای قزوین در این خصوص همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

