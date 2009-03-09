دفاع وزیر ارشاد از حضور هیئت اسکاری در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، "جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به فیلم‌های نوروزی شبکه سه سیما، برنامه‌های نوروزی رادیو جوان، ساخت مجموعه زندگی اولین سفیر پیامبر به مدینه، برنامه‌های مذهبی شبکه جام‌جم و اخبار کوتاه. گفتگو با آتیلا پسیانی درباره تئاتر تجربی در صفحه تئاتر، فراز و فرودهای سینمای کودک و نوجوان و دوبله سه فیلم جدید برای تلویزیون در صفحه سینما و کنسرت و کارگاه آموزش موسیقی ایران در اروپا و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه نخست می‌پردازد به مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم شهر و تقدیر از بهرام بیضایی. اظهارات وزیر ارشاد درباره حضور سینماگران ایرانی در فیلم‌های آمریکایی، خداحافظی ارکستر ملی در پایان سال با دو خواننده و اخبار کوتاه در صفحه اطلاع‌رسانی، مطلبی به بهانه نمایشگاه نقاشی فرید جهانگیر در نگارخانه اعتماد و گفتگو با چارلز جنکز نظریه‌پرداز هنر و معماری در صفحه تجسمی، مطلبی درباره فیلم "کادیلاک رکوردز" و گفتگو با کارگردان در صفحه سینما، آسیب‌شناسی یک جریان در تئاتر ایران در صفحه تئاتر و کلید خوردن پروژه جدید عباس کیارستمی در سال آینده، جدول فروش سینماها و اخبار کوتاه در صفحه سینما و تلویزیون کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به مجموعه مسمط "هفت" و یادداشتی به بهانه اجرای ارکستر آکادمیک تهران. آخرین اجرای ارکستر ملی در سال 87، برگزاری اولین جشنواره پایداری ملی در اردیبهشت 88، فیلم تلویزیونی جدید سعید ابراهیمی‌فر، حرف‌های وزیر ارشاد درباره جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با راضیه برومند و پسرش سهراب شاه‌محمدلو، مطلبی درباره محمود کلاری فیلمبردار با سابقه، گپی با هنرمندان درباره هفت سین و اخبار کوتاه. نشست خبری کنگره شعر دفاع مقدس، نشست رسانه‌ای جشنواره پایداری ملی، فعالیت‌های جدید عباس کیارستمی و یادداشت در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به نگاهی به نمایشگاه هنرهای مفهومی پیتر کوگلر در وین و برنامه نگارخانه‌ها. نگاهی به سینمای چین فاتح آسیای جنوب شرقی و بازگشت خون‌آشام‌ها در صفحه سینما، گفتگو با علیرضا نادری نویسنده و کارگردان "کوکوی کبوتران حرم" در صفحه تئاتر و آخرین اجرای ارکستر ملی در روزهای آخر سال، کنسرت نوروزی نای در اروپا، ادامه تصویربرداری مجموعه "پرانتز باز"، نشست رسانه‌ای جشنواره پایداری ملی و اخباری کوتاه از مشایخی، طالبی، احمدی و کیارستمی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به گفتگویی با مجید مجیدی، ماجرای رفت و آمد مجیدی به حوزه هنری، یادداشتی از وی، اخبار کوتاه از این فیلمساز و نشست خبری جشنواره پایداری ملی. چند یادداشت و معرفی مهدی هاشمی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با مهتاب کرامتی بازیگر برگزیده جشنواره بیست و هفتم فجر و یادداشتی از امید بنکدار و کیوان علیمحمدی درباره این بازیگر. گفتگو با علیرضا عصار و فواد حجازی به بهانه اجرای کنسرت مشترک و یادداشتی به بهانه 87 سالگی زنده‌یاد مرتضی حنانه در صفحه هنر و روی صحنه رفتن ارکستر ملی در تهران، دفاع وزیر ارشاد از حضور هیئت اسکاری در ایران، اکران نوروزی سینماها و فیلم‌های سینمایی سیما در ایام نوروز در صفحه فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به پایان موسیقایی امسال به رهبری فرهاد فخرالدینی، انتظامی پشت صحنه فیلم جدید مهرجویی، انتشار "غزلیات شمس" کیارستمی، توقف پخش زنده برنامه "عمو پورنگ"، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به یک روز همراهی با کارگاه عباس کیارستمی، نمایش "شیرین" و تلخکامی 13 ساله این فیلمساز جهانی، استقبال ارکستر ملی با دو خواننده برای بهار، کلید خوردن "کپی برابر اصل" کیارستمی در 18 خردادماه، انتشار کتاب "خیابان انقلاب" کلاری، رونمایی از آثار 28 زن هنرمند ایران در لندن و اخبار کوتاه.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به نگاهی به بخش سرود جشنواره هنری عدالت و امید، نقدی بر بازی‌ها در فیلم "بیست" و گفتگو با فاطمه گودرزی. اختتامیه نخستین جشنواره طرح نو، برگزاری جشنواره پایداری ملی در اردیبهشت‌ماه، جشنواره آسا فرصتی برای تولید فیلم‌های انساندوستانه، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.