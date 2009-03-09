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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

شب گذشته؛

نخستین خانواده بوشهری از نعمت گاز برخوردار شد

نخستین خانواده بوشهری از نعمت گاز برخوردار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: خانواده شهیدان کامکاری به عنوان نخستین خانواده بوشهری شب گذشته از نعمت گاز شهری برخوردار شدند.

به گزار ش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: هم اکنون در مرکز شهر بوشهر و در مناطق فرهنگیان، باغ زهرا، چهارصد دستگاه، هلالی و آتش نشانی 60 کیلومتر لوله گذاری گاز صورت گرفته است.

اسماعیل مفرد بوشهری افزود: در حال حاضر پیمانکار دو هزار انشعاب گاز شهر بوشهر انتخاب شده و با نصب یک ایستگاه 20 هزار متر مکعبی در منطقه هلالی این شهر گاز 50 درصد شهروندان بوشهری تامین شده است.

وی با بیان این که امسال 6 شهر استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار شدند، اظهار داشت: در کل استان 20میلیارد تومان و در شهرها نیز هشت میلیارد تومان برای انتقال خطوط گاز هزینه شده است.

استاندار بوشهر نیز گفت: عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر بوشهر کمتر از پنج ماه با تلاش شرکت گاز استان انجام و 100کیلومتر نیز کار انشعاب گاز در این شهر انجام شد.

ابوطالب شفقت با بیان این که در مجموع 800 کیلومتر لوله گذاری گاز در استان انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت گاز آمادگی دارد تا در مکان‌هایی که لوله گذاری گاز انجام شده، انشعاب گاز را در مدت 10 روز وصل کند.

کد مطلب 846117

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