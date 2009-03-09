رصد همگانی در سیزده فروردین / اجرای پروژه صلح ستارگان با هدف صلح جهانی

دکتر جمشید قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آغاز سال جهانی نجوم از دی ماه آغاز شد، گفت: از این رو تمرکز فعالیتهای ستاد ملی نجوم در سال 88 خواهد بود. هر چند که فعالیتهای خوبی برای ترویج این علم در میان اقشار مختلف مردم از سوی نهادهای علمی اجرا شده است.

وی برگزاری رقابت صوفی، شب یلدا و شب رصدی در دی ماه به مناسبت آغاز سال جهانی نجوم را از جمله برنامه های سال جهانی نجوم ذکر کرد و افزود:علاوه بر اینها برخی از فعالیتها از سوی ایران به یونسکو پیشنهاد شد که مورد پذیرش قرار گرفت که از آن جمله می توان به پروژه "صلح ستارگان" اشاره کرد.

دبیر سال جهانی نجوم گفت: صلح ستارگان پروژه ای است که در آن گروههای فعال نجومی سراسر جهان بسته به پتانسیل جغرافیایی به دو سوی مرزهای آبی و خاکی کشورهایشان می آیند و برای مردم مرزنشین رصد عمومی برگزار می کنند. صلح ستارگان قصد دارد با برگزاری این رصدهای مشترک آسمان در دو سوی مرزها و نشان دادن آسمان بدون مرز برای مردم مرزنشین در سراسر دنیا، صلح و دوستی را در نگاه این مردم ماندگار کند.

وی برگزاری شبهای نجوم را از دیگر برنامه های سال جهانی نجوم نام برد و اظهار داشت: این برنامه با همکاری برنامه شبهای آسمان (شبکه چهار سیما) و روزنامه جام جم برگزار خواهد که اطلاعات مربوط به آن متعاقبا از طریق وب سایت سال جهانی نجوم اعلام می شود.

رئیس انجمن آماتوری نجوم از برگزاری رقابت "مسیه" در سال آینده خبر داد و اضافه کرد: در این رقابت رصدگران با ابزار رصدی خود چون تلسکو‍پ یا دوربین دوچشمی مناسب طی یک شب 110 جرم از فهرست اجرام ژرف ‌آسمان مسیه را جستجو می کنند. این اجرام شامل تعدادی از زیباترین سحابیها، کهکشانها و خوشه های ستاره ای آسمان است.

وی با بیان اینکه زمان مناسب برای دیدن تمام این اجرام در طول یک شب در فرودین و اردیبهشت ماه هر سال است، خاطرنشان کرد: محل این رقابت در استان خراسان جنوبی در منطقه "سه قلعه" است.

قنبری برگزاری همایش در زمینه نجوم را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و اضافه کرد: مرکز پژوهشی اختر فیزیک مراغه و رصدخانه "شاماخی" آذربایجان همایشی با همکاری مرکز تحقیقات نجوم ایران و دانشگاه تبریز و با حمایت یونسکو برگزار می کند.

دبیر سال جهانی نجوم در خصوص فعالیتهای این ستاد در زمینه آلودگی نوری گفت: آلودگی نوری علاوه بر اینکه رصد آسمان را مختل می کند موجب اتلاف انرژی می شود از این رو همایشی با همکاری مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی ـ نجومی در سال آینده برگزار خواهد شد که در طی آن پیشنهاداتی در زمینه جلوگیری از آلودگی نوری ارائه می شود.