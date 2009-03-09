گشتهای نامحسوس پلیس در اولویت برنامه نوروزی نیروی انتظامی

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام مجموعه پلیس و نیروی انتظامی برای برقراری نظم وامنیت در سراسر کشور به حالت آماده باش کامل خواهند بود.

همه ساله با فرا رسیدن ایام نوروز و خلوت شدن شهرها و شلوغی جاده ها موضوع امنیت شهرها و جاده ها به یکی از اصلی ترین دغدغه های پلیس تبدیل می شود.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشوردر ادامه گفت: در نوروز سال جاری با توجه به افزایش حجم ترافیک در جاده ها تیمهای انتظامی نامحسوس در سرتاسر کشور راه اندازی شده است و محوریت کار پلیس با این گشتها خواهد بود چرا که با به کارگیری این تیمها مردم احساس می کنند در هر لحظه و در هر کجا پلیس در کنار آنها خواهد بود.

ساجدی نیا در باره اقدامات پیشگیرانه پلیس برای نوروز گفت: نیروی انتظامی برای برقراری امنیت هر چه بهتر در ایام نوروز اقدامات پیشگیرانه ای مانند اجرا طرح مبارزه با سرقت، طرح ویژه ترافیکی و پیگیری عدم ارائه مرخصی به مجرمان حرفه ای و خطرناک را به اجرا گذاشته و این اقدام باهماهنگی قوه قضائیه انجام شده است.

به گفته ساجدی نیا پلیس 110 در این ایام نزدیکترین پل ارتباطی مردم با نیروی انتظامی خواهد بود و در صورت نیاز مردم می توانند در هر ساعت از شبانه روز با پلیس تماس بگیرند.