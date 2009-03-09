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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۷

اختصاصی مهر/

گشتهای نامحسوس پلیس در اولویت برنامه نوروزی نیروی انتظامی

گشتهای نامحسوس پلیس در اولویت برنامه نوروزی نیروی انتظامی

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور از ایجاد گشتهای نامحسوس پلیس در ایام نوروز خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام مجموعه پلیس و نیروی انتظامی برای برقراری نظم وامنیت در سراسر کشور به حالت آماده باش کامل خواهند بود.

همه ساله با فرا رسیدن ایام نوروز و خلوت شدن شهرها و شلوغی جاده ها موضوع امنیت شهرها و جاده ها به یکی از اصلی ترین دغدغه های پلیس تبدیل می شود.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشوردر ادامه گفت: در نوروز سال جاری با توجه به افزایش حجم ترافیک در جاده ها تیمهای انتظامی نامحسوس در سرتاسر کشور راه اندازی شده است و محوریت کار پلیس با این گشتها خواهد بود چرا که با به کارگیری این تیمها مردم احساس می کنند در هر لحظه و در هر کجا پلیس در کنار آنها خواهد بود.

ساجدی نیا در باره اقدامات پیشگیرانه پلیس برای نوروز گفت: نیروی انتظامی برای برقراری امنیت هر چه بهتر در ایام نوروز اقدامات پیشگیرانه ای مانند اجرا طرح مبارزه با سرقت، طرح ویژه ترافیکی و پیگیری عدم ارائه مرخصی به مجرمان حرفه ای و خطرناک را به اجرا گذاشته و این اقدام باهماهنگی قوه قضائیه انجام شده است.

به گفته ساجدی نیا پلیس 110 در این ایام نزدیکترین پل ارتباطی مردم با نیروی انتظامی خواهد بود و در صورت نیاز مردم می توانند در هر ساعت از شبانه روز با پلیس تماس بگیرند.
کد مطلب 846125

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