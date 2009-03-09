گشتهای پیشگیری ویژه ایام نوروز در استان قزوین فعال شد

محمدحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهردر قزوین اظهار داشت: گشت‌های پیشگیری ویژه ایام نوروز در تمام نقاط استان قزوین فعال شده و به صورت محسوس و نامحسوس بر مراکز تجاری، اداری و خدماتی پرتردد حضور و نظارت دارند.

وی افزود: در کنار فعالیت این گشت‌ها، همشهریان عزیز می‌توانند آخرین اخبار و اطلاعات خود را طی تماس با پلیس 110 اعلام کنند.

محمدی از حضور پر رنگ و تاثیر گذار گشتهای نوروزی در تمامی نقاط استان و داخل شهرها خبر داد و یادآور شد: امسال نیز مانند سالهای گذشته ماموران خدمتگزار پلیس تلاش می کنند، ضمن تامین امنیت شهرها و مناطق با متخلفان و سارقان هم بشدت برخورد و فضا را برای حضور و فعالیت آنها ناامن کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین با توجه به روزهای پایانی سال به عموم شهروندان توصیه کرد در جابجایی پول از چک بین بانکی و در خریدهای روزانه خود از ایران چک‌ و کارت‌های اعتباری استفاده کنند.

محمدی تصریح کرد: در مواردی که افراد مجبور به دریافت پول نقد به میزان بالایی هستند که حمل آن قابل توجه بوده و به چشم می‌آید می توانند از افراد مطمئن دیگری برای همراهی استفاده کنند تا با انجام اقدامات احتیاطی لازم از بروز سرقت پیشگیری شود.

وی با اشاره به برخی از اقدامات پیشگیرانه اضافه کرد: عوامل پیشگیرانه نقش بسزایی در کاهش جرائم دارد بدین منظور نصب وسایل تأخیری از قبیل نرده روی دیوارها به ویژه در منازل شمالی، به کار بردن قفل‌های ایمنی، نصب دزدگیر و آژیر و روشن گذاشتن حداقل یک لامپ در داخل خانه پس از تاریک شدن هوا از توصیه‌های جدی پلیس است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: بستن و قفل کردن در پشت بام و بستن پنجره نورگیرها و تعبیه نرده‌های حفاظ در این محل‌ها، سپردن طلا و جواهر و وجه نقد به بانک‌ها یا اشخاص مورد اعتماد در هنگام مسافرت‌های طولانی، سپردن منزل به یکی از همسایگان مورد اعتماد یا آشنایان مطمئن، بازگو نکردن و ندادن اطلاعات از چگونگی وضع زندگی خصوصی خود به دیگران یا اشخاص غیر، باز نکردن درب منزل روی افراد غریبه که تحت عناوینی مانند تعمیرکار یا مأموران آب و برق و غیره مراجعه می‌کنند، نگهداری اشیای گرانقیمت در محل مناسب و به نمایش نگذاشتن اشیای مذکور به ویژه در حضور افراد غریبه و نا آشنا و نگفتن زمان و تاریخ حرکت مسافرت برای افراد غریبه و غیر وابسته از دیگر توصیه‌های پلیس است.

محمدی برای پیشگیری از سرقت هم گفت: مردم تا حد امکان باید از خالی گذاشتن منزل خودداری و برای اطمینان بیشتر روی دیوارها، تمام پنجره‌ها و نقاط قابل نفوذ مانند نورگیر، پاسیو و ... حفاظ محکم و مقاوم نصب کنند واز باز گذاشتن در ورودی منزل در طول شبانه‌روز خودداری واز نگهداری وجوه نقد و اشیای قیمتی در منزل بپرهیزند.

وی افزود : هنگام خروج از منزل نسبت به اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های متوقف در اطراف منزل خود بی تفاوت نبوده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، شماره و سایر مشخصات آنها را یادداشت و به سرعت به مراکز 110 پلیس اطلاع دهید، از قفل‌های ایمنی شب بند استفاده کنید و برای جلوگیری از سرقت منزل به روش توپی‌زنی، قفل درب ورودی را با لوله‌ای بپوشانید.

سرهنگ محمدی در خصوص رعایت موارد ایمنی برای جلوگیری از سرقت خودرو و تلفن همراه نیز نکاتی را یادآوری کرد و خواستار هوشیاری و دقت بیشتر مردم در این ایام شد