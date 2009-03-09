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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۰

جام حذفی فوتبال انگلستان/

آرسنال و اورتون مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

آرسنال و اورتون مقابل حریفان خود به برتری رسیدند

تیم های آرسنال واورتون دیشب در چارچوب رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در دیداری عقب افتاده در ورزشگاه امارات مقابل برنلی به برتری 3 بر صفر رسید. کارلوس ولا (25) ، ادواردو (51) و ابوئه(84) گل های تیم میزبان را در این دیدار به ثمر رساندند.

آرسنال برای حضور در جمع چهار تیم پایانی این رقابت ها در تاریخ 27 یا 28 اسفند ماه یک دیدار عقب افتاده مقابل تیم هال سیتی در ورزشگاه امارات انجام می دهد.

اورتون در دیگر برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر صفر از سد میدلزبرو گذشت. فلاینی (50) و ساها (56) گل های اورتون را در این دیدار به ثمر رساندند.

تیم های فوتبال منچستریونایتد و چلسی پیش از این به مرحله نیمه نهایی صعود کرده اند. رقابت های این مرحله درتاریخ های 17 و 18 آوریل در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 846136

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