حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و پژوهشگر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوروز یک سنت ایرانی قدیمی است، اما برخی از آداب و سنن آن مورد تأیید اسلام است، اظهار داشت: برخی از این سنتها که اسلام هم بر آن تأکید کرده، دید و بازدیدها، احترام به بزرگترها، آشتی کردن و کمک به دیگرانهستند که در نوروز نمود بیشتری می یابند.

وی گفت: اینها از ارزشهایی هستند که اسلام نیز طرفدار آنها است و اگر به هر مناسبت دیگری هم این اتفاق بیفتد از نظر شرع مطلوب است.

جعفری نیا با تأکید بر اینکه نوروز واقعیتی طبیعی است و سنتهای آن نیز از نظر اسلام و شرع مطلوب است، افزود: اعلام خلافت حضرت علی (ع) نیز در نوروز بوده، البته این مسئله از پیش تعیین شده نبود، بلکه تصادفی بوده است.

این مفسر قرآن با تأکید بر اینکه رسانه های گروهی باید تبلیغ کنند تا ارزشهای حسنه نوروز گسترش یابند، گفت: آنچه باعث می شود معنویت نوروز از بین برود، تشریفات است. باید رسانه های گروهی به این مسئله توجه کنند که اظهار محبت نباید با تشریفات همراه باشد. از اسراف جلوگیری و در مقابل به خانواده های فقیر و نیازمند کمک شود.

پژوهشگر قرآن کریم با تأکید بر اینکه جشن آغاز سال نو از سنتهای خوب به شمار می رود، به آیات قرآن که با این مضمون به کار رفته، اشاره کرد و گفت: در قرآن زنده شدن طبیعت و خاک و درختان نشانه زنده شدن مردگان در قیامت است. همانطور که زمین به ظاهر مرده زنده می شود، انسان هم در قیامت زنده می شود. از این رو همراه با این واقعه طبیعی، ایرانیان مسلمان و شیعه این دگرگونی در طبیعت و آغاز زندگی را با معنویت قرآن شروع می کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: زمانیکه سال نو با قرآن، دعا و یاد خدا آغاز می شود، صفای خاصی به دل انسان می دهد و انسان امیدوار است تا آخر سال اینگونه با دعا و معنویت طلب حاجت از خدا بخواهد. این مسئله ناشی از روحیه ایمانی شخص بوده و ضمن اینکه او را به خدا نزدیک می کند، از چنگال مادیات صرف نیز خارج می کند.