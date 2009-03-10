فقط یک بخش برای مطالعه نابینایان در کتابخانه های گلستان وجود دارد

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بخش مربوط به مطالعه نابینایان در کتابخانه مرکزی میرفندرسکی گرگان واقع شده که از دو قسمت برای نابینیان و کم بینایان تشکیل شده است .



وی اظهار داشت: در بخش نابینایان یک دستگاه رایانه و صفحه کلید مخصوص قرار داده شده که نابینایان آشنا به صفحه کار بریل می توانند با رایانه کار کرده و از خدمات مطالعه کتاب به صورت شنیداری و سایر خدمات استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین چند کتاب به خط بریل نیز وجود دارد و در بخش کم بینایان نیز یک دستگاه کمکی به نام بهدید برای بزرگنمایی استفاده می شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گلستان گفت: سرانه فضای مطالعه در کشور یک مترمربع بوده که این رقم در استان گرگان به ازای هر فرد 88 صدم مترمربع است.

وی اظهار داشت: این استان با داشتن 28 باب کتابخانه عمومی از نظر سرانه فضای مطالعه رتبه 25 کشور را داراست.

وی خاطرنشان کرد: شمار کتابخانه های عمومی استان در ابتدای سال 1384 حدود 25 باب بود که ابتدای سال 1387 این تعداد به 28 باب افزایش یافت و این امر از رشد 12 درصدی مطالعه در استان حکایت دارد.

به گفته عباس نژاد، اکنون هر 57 هزار و 753 نفر گلستانی از یک باب کتابخانه عمومی بهره مند هستند و تا پایان برنامه چهارم توسعه باید 29 باب کتابخانه جدید در این استان احداث شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: این استان به ‪۲۱‬ هزار و ‪ ۹۰۰‬مترمربع فضای کتابخانه ‌ای جدید نیاز دارد که برای ایجاد آن به 180 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و برای تحقق این امر به حمایت خیرین نیاز است.



وی یادآور شد: در حال حاضر 16.7‬درصد شهرهای تازه تاسیس استان کتابخانه‌های عمومی ندارند و برای ساخت کتابخانه در این مناطق باید برنامه ریزی شود.

عباس نژاد عنوان کرد: همچنین به ازای هر یکصد نفر 16 جلد کتاب در کتابخانه های استان و در مجموع 267 هزار جلد کتاب وجود دارد.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.