امسال میزان ورود گردشگران به گیلان 25 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدحسین مهدی پور ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در ایام نوروز امسال میزان ورود گردشگران به استان گیلان به سه میلیون نفر افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه در نوروز سال 87 بیش از دو میلیون و 500 هزارنفر گردشگر وارد استان گیلان شدند، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است.

مهدی پور اظهار داشت: در سال جاری نیز بر اساس تقاضاهای انجام شده، افزایش ظرفیت و ارتقاء سطح خدمات گردشگری، اطلاع رسانی و بهینه سازی معرفی جاذبه های استان، میزان ورود گردشگران در ایام نوروز 88 به استان گیلان 25 درصد افزایش خواهد یافت.

دبیر ستاد سفرهای نوروزی گیلان افزود: استان گیلان هم اکنون با دو هزار و 949 اتاق پذیرایی، 12 هزار و 520 تخت، 28 هزار و 935 صندلی، 158 واحد اقامتی و پذیرایی و 136 واحد پذیرایی بین راهی آماده پذیرایی و میزبانی از گردشگران و مسافرین استان است.

مهدی پور از وجود چهار مرکز اطلاع رسانی تخصصی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ایام نوروز خبر داد و گفت: در این مراکز انواع خدمات مناسب در سطوح مختلف برای اطلاع رسانی، نقشه و... به گردشگران ارائه خواهد شد .

وی گفت: علاوه بر این مراکز 20 مرکز اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری شهرداری ها و مراکز اقامتی استیجاری و خصوصی دایر خواهد شد.

مهدی پور ادامه داد: برپایی 55 ایستگاه هنرهای سنتی در 16 شهرستان استان و برپایی سه نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی را در شهرهای لاهیجان، تالش و فومن از جمله اقدامات دیگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در ایام نوروز عنوان کرد.