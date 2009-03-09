440 پایگاه در گلستان کمکهای جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار 395 پایگاه ثابت و 44 پایگاه سیار بوده که در روز جشن در مناطق مختلف استان برپا می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 350 پایگاه ثابت و 40 پایگاه سیار برای جمع آوری کمکهای مردمی استان در جشن نیکوکاری برپا شد که در مجموع بیش از یک میلیارد و 157 میلیون ریال جمع آوری شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود میزان مبلغ جمع آوری سال جاری نسبت به سال گذشته به حدود 1.5 میلیارد ریال برسد.

به گفته حاجی اکبری، فقط در 9 ماه اول سال جاری بیش از 10 میلیارد و 981 میلیون ریال کمکهای مردمی برای مددجویان این نهاد از منبع صدقات جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: مبلغ قابل تسهیم از منبع صدقات، قبل از اعمال کسورات به چهار بخش سهم مرکز، سهم استان، درمان و وام کارگشایی تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: بعد از کسورات سهم مرکز و استان، مبلغ باقیمانده در هفت بخش موردی، عمران، فرهنگی، درمان، جهیزیه، پوشاک و وام کارگشایی تقسیم شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین هزینه در بخش جهیزیه و با رقمی بالغ بر یک میلیارد و 921 میلیون ریال صرف شده است.

حدود 200 هزار نفر از جمعیت گلستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.