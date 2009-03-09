  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

440 پایگاه در گلستان کمکهای جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 440 پایگاه ثابت و سیار کمکهای مردم استان را در روز جشن نیکوکاری جمع آوری می کنند.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار 395 پایگاه ثابت و 44 پایگاه سیار بوده که در روز جشن در مناطق مختلف استان برپا می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 350 پایگاه ثابت و 40 پایگاه سیار برای جمع آوری کمکهای مردمی استان در جشن نیکوکاری برپا شد که در مجموع بیش از یک میلیارد و 157 میلیون ریال جمع آوری شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود میزان مبلغ جمع آوری سال جاری نسبت به سال گذشته به حدود 1.5 میلیارد ریال برسد.

به گفته حاجی اکبری، فقط در 9 ماه اول سال جاری بیش از 10 میلیارد و 981 میلیون ریال کمکهای مردمی برای مددجویان این نهاد از منبع صدقات جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: مبلغ قابل تسهیم از منبع صدقات، قبل از اعمال کسورات به چهار بخش سهم مرکز، سهم استان، درمان و وام کارگشایی تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: بعد از کسورات سهم مرکز و استان، مبلغ باقیمانده در هفت بخش موردی، عمران، فرهنگی، درمان، جهیزیه، پوشاک و وام کارگشایی تقسیم شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین هزینه در بخش جهیزیه و با رقمی بالغ بر یک میلیارد و 921 میلیون ریال صرف شده است.

حدود 200 هزار نفر از جمعیت گلستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

کد مطلب 846143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها