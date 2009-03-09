بوشهری ها دغدغه تامین میوه ایام نوروز را نداشته باشند

محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: جایگاه ها و مباشرین توزیع میوه استان مشخص شده اند و به زودی به توزیع میوه و مرکبات به ویژه سیب و پرتقال خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص جذب و توزیع مقدار 800 تن پرتقال، 200 تن سیب تولید داخل جهت توزیع در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی در سطح استان مد نظر قرار گرفته است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر اضافه کرد: با تمهیدات اتخاذ شده و در صورت نیاز، نسبت به تزریق مقادیر بیشتر میوه نیز اقدام خواهیم کرد.

صادقی گفت: جذب و توزیع 300 تن نارنگی وارداتی نیز برنامه ریزی لازم صورت پذیرفته که به موقع در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه ذخیره سازی میوه جهت ایام پرتقاضای پایان سال از ذخیره مازاد نیاز توسط اتحادیه های باغداران کشور خبر داد و گفت: با پیش بینی و برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت بازرگانی که با استفاده از تجارب سالهای قبل و وضعیت مناسب جوی در سال جاری همراه شد عرضه فراوان میوه و مرکبات باعث تعادل در بازار و کاهش قیمت ها شده و از این جهت حتی بدون نیاز به میوه های وارداتی، نیاز بازار برآورده خواهد شد.