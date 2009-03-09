وزیر علوم در پاسخ به مهر : کنکور سال90حذف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی در حاشیه برگزاری نخستین جلسه هیئت امنای دانشگاه فارابی در دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مصوبات جلسات کمیته کنکور که با ریاست وزیر علوم تشکیل می شود گفت: در جلسات کمیته کنکور مصوباتی داشته ایم که از جمله آن برنامه ریزی برای کنکورهای 88 و 89 و تأثیر سوابق تحصیلی در این کنکورها است.

وی اضافه کرد: در برنامه ریزی برای کنکور 89 مقرر شده است که وزارت آموزش و پرورش تعداد امتحانات استاندارد ملی را افزایش دهد اما هنوز زود است که در مورد درصد دقیق تأثیرگذاری این امتحانات در کنکور 89 قضاوت کرد. باید منتظر بود و دید که چند درس توسط آموزش و پرورش وارد استاندارد ملی خواهد شد.

وزیر علوم همچنین در خصوص روند اجرای دستور رئیس جمهوری مبنی بر بررسی مدرک مدیران دستگاههای اجرایی گفت: در کمیته ویژه بررسی مدرک مدیران از تمام دستگاهها خواستیم آخرین مدرک تحصیلی مدیران را ارسال کنند برخی همکاری کردند و برخی نه البته مصلحت نمی دانیم نام دستگاهها را ذکر کنیم.

زاهدی همچنین با اشاره به سیاست وزارت علوم در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گفت: درباره انتخابات برنامه مان این است که مشارکت حداکثری را درکشور تا حد ممکن فراهم کنیم و طرفداران کاندیداها با جلسات و مناظرات حال و هوای خوبی را به جامعه دانشگاهی بدهند امیدواریم بتوانیم زمینه سازی را انجام دهیم که انتخابات خوبی با حداکثر حضور مردم به ویژه اقشار دانشگاهی انجام شود.

وی با اشاره به همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم اظهار داشت: ما همکاری های خوبی با سایر کشورها داشتیم و نمونه آن تأسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی فارابی است که طی دو روز گذشته جلسه هیئت امنای آن را برگزار کردیم.

زاهدی ابراز امیدواری کرد طرف سوری نسبت به برخی امور در سوریه برای تسریع در انجام پروژه اقدام کند و هر چه زودتر حساب بانکی مشترک تأسیس و نقشه جامع دانشگاه نیز تهیه شود.

وزیر علوم اضافه کرد: همکاریهایی درباره اعطای بورس به دانشجویان سوریه و دانشجویان ایرانی نیز میان ایران و سوریه انجام می شود. برای امسال 20 بورسیه دکتری و 20 بورسیه کارشناسی ارشد به کشور روسیه اعطا می شود و آنها نیز 40 بورسیه به ما اعطا می کنند.

وی از اعلام آمادگی بسیاری از دانشگاههای کشور برای تأسیس شعبه در دانشگاههای خارج از کشور خبر داد و گفت: هم اکنون بسیاری از دانشگاهها مانند دانشگاه پیام نور، دانشگاه شیراز و شهید بهشتی دارای شعبه در خارج از کشور هستند.