بشار اسد چهارشنبه به عربستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع آگاه سوری به این روزنامه چاپ لندن اعلام کردند : "بشار اسد" چهارشنبه آتی به دعوت "عبدالله بن عبدالعزیز" به ریاض سفر می کند.

رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه گذشته دعوتی از پادشاه عربستان از سوی سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور برای سفر به ریاض دریافت کرد.

منابع آگاه اعلام کردند : سفر بشار اسد به ریاض با هدف بهبود روابط کشورهای عربی پیش از برگزاری کنفرانس سران عرب در دوحه انجام می شود.

از سوی دیگر " شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" نخست وزیر قطر به خبرنگاران گفت : قرار است نشست محدود نه گسترده ای بین سران عرب برگزار شود و قطر هم دراین نشست شرکت خواهد کرد.

نخست وزیر قطر درباره زمان و مکان این نشست هیچ اشاره ای نکرد.

این درحالی است که دو روزگذشته سعود الفیصل به طور ناگهانی وارد قاهره شد که منابع آگاه هدف از این سفر را مهیا کردن زمینه برای دیدار سران چند کشور عربی از جمله قطر، مصر ، سوریه و عربستان تا پیش از برگزاری سران عرب در سی ام ماه جاری عنوان کردند.